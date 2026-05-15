Cuma hutbesi konusu | 15 Mayıs 2026 Diyanet Cuma hutbesi oku, dinle

Ziraat Türkiye Kupası
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Mayıs 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusunu "Toplumsal Sorumluluklarımız" olarak belirledi. Hutbede, aile kurumunun güçlendirilmesinden gençlerin manevi değerlerle yetiştirilmesine, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasından dijital dünyanın risklerine karşı fıtratın korunmasına kadar pek çok hayati uyarıya yer verildi. "Her hak sahibine hakkını ver" nebevi düsturunun hatırlatıldığı hutbe, toplumsal huzurun anahtarını sunuyor. İşte 15 Mayıs Cuma hutbesi tam metni, konusu, PDF indirme ve dinleme seçenekleri!

İslam dininin sadece bireysel ibadetlerden ibaret olmadığı, aynı zamanda güçlü bir toplumsal ahlak ve sorumluluk bilinci inşa ettiği gerçeği, bu haftaki Cuma hutbesinin merkezinde yer alıyor. 15 Mayıs Cuma günü Türkiye genelindeki tüm camilerde irat edilecek olan hutbede; eşlerin birbirine, anne-babaların çocuklarına ve toplumun her bir ferdinin özel gereksinimli kardeşlerimize karşı olan görevleri ayet ve hadisler ışığında ele alınıyor. Özellikle modern çağın getirdiği sapkın akımlar ve dijital mecralardaki yozlaşmaya karşı aile kalesinin nasıl korunması gerektiği vurgulanırken, Müslümanların "orta yolu" tutarak çevrelerine karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuluyor. İşte "Toplumsal Sorumluluklarımız" başlıklı 15 Mayıs 2026 Cuma hutbesinin tam metni ve öne çıkan detayları...

👉Diyanet İşleri Başkanlığı CUMA HUTBESİ👈

TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

İslam, kişinin; Rabbine ve kendisine karşı görevleri yanında, ailesine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını da düzenleyen bir dindir. Allah Resûlü (s.a.s)'in hadislerinde yer alan şu ifade ne kadar da önemlidir: "Üzerinde kendinin hakkı vardır. Rabbinin hakkı vardır. Misafirinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver!"

Aziz Müminler!

Eşlerin sevgi ve saygıyla birbirine bağlı kaldığı, büyüklere hürmetin eksik edilmediği, çocuklarla bereketlenen bir aile yuvası kurmak, onu korumak ve güçlendirmek insani ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Zira kişinin; ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak huzur bulduğu, inanç ve medeniyet değerleriyle buluştuğu ilk yer ailesidir. Erdemli bireylerin oluşturduğu faziletli bir toplum ve barış içinde bir dünya inşa etmenin yolu aileden geçmektedir. Yüce Rabbimiz, "Kendileri ile huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgi ile merhamet koyması O'nun varlığının delillerindendir" buyurarak, bizlere, ailenin ilahî bir lütuf olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla hiçbir yapı, aile kurumunun alternatifi değildir. Ve yine hiçbir şey; eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun, dede ve ninenin sağladığı güvenin yerini asla dolduramaz.

Kıymetli Müslümanlar!

Dinine bağlı, mukaddesatına saygılı nesiller yetiştirmek, ihmal edemeyeceğimiz diğer bir sorumluluğumuzdur. Ecdadımızdan bize miras kalan; kimlik, aidiyet ve fedakârlık gibi hasletleri gençlerimize kazandırmak asli vazifelerimizdendir. Evlatlarımıza değer vermek, onları dinlemek, iki cihan saadetleri için kendilerine rehberlik etmek vazgeçemeyeceğimiz görevlerimizdendir. Allah Resûlü (s.a.s), bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter."

Değerli Müminler!

Engelleri azimle aşmaya çalışan kardeşlerimize ve ailelerine karşı duyarlı olmak ise dini, ahlaki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sebeple "Kim, kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir" nebevi tavsiyesine uyarak; ibadethanelerimizi, okullarımızı, binalarımızı, sokaklarımızı, engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde imar etmeliyiz. Hayatı, özel gereksinimli kardeşlerimiz için kolaylaştırmanın gayretinde olmalıyız.

Aziz Müslümanlar!

Bugün, topyekûn bütün insanlık, pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyadır. Hiçbir sınır ve değer tanımayanlar tarafından; dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler eliyle, gençlerin zihin dünyaları bulandırılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir çağda bize düşen; Rabbimizin emirlerine hakkıyla uymak, fıtratımıza sahip çıkmak, nebevî ahlakı ailemize ve nesillerimize aktarmaktır.

Hutbemizi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitiriyoruz: "…Rabbim! 'Bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın işleri yapmayı' bana nasip et. Neslimi de salih kimseler eyle…"

