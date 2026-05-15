CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 15 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

Canlı altın fiyatları | 15 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor! 14 Mayıs verilerine göre; standart altının kilogram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,5 değer kazanarak 6 milyon 860 bin lira seviyesine çıktı. Gün içerisinde en yüksek 6 milyon 876 bin 600 lirayı test eden kıymetli metal, ons bazındaki 4.704 dolar seviyesindeki tutunma çabasıyla birlikte iç piyasada 6,8 milyon TL bandının üzerine yerleşti. Yatırımcıların takibindeki "gram altın satış fiyatı" ve "14 Mayıs Kapalıçarşı'da son durum" detayları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:54
Canlı altın fiyatları | 15 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | 15 Mayıs Cuma gününde altın piyasası, dün yaşanan %0,5'lik yükselişin etkilerini taşıyor. Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogramı, dünkü işlem gününü 6 milyon 860 bin liradan tamamlayarak haftalık bazdaki güçlü duruşunu sürdürdü. Gün içerisinde en düşük 6 milyon 810 bin lirayı gören altın, toplamda 1431,12 kilogramlık işlem hacmiyle günü noktaladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.700 dolar bandındaki dalgalı seyri, iç piyasada gram altını 6.840 TL seviyelerine taşıyarak yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. işte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.859,94 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.860,73 TL

15 MAYIS CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,51 (Alış) - 45,54 (Satış)

◼EURO: 53,11 (Alış) - 53,20 (Satış)

◼STERLİN: 6044 (Alış) - 6074 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 15 Mayıs 2026

ALTININ KİLOGRAMI 6 MİLYON 860 BİN LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 860 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 810 bin lira, en yüksek 6 milyon 876 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 828 bin 400 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 794 milyon 910 bin 375,55 lira, işlem miktarı ise 1431,12 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 152 milyon 182 bin 642,41 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (15 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6675.1500 TL 6776.8100 TL
Çeyrek Altın 10935.0000 TL 11045.0000 TL
Yarım Altın 21871.0000 TL 22084.0000 TL
Tam Altın 43606.0000 TL 43606.0000 TL
Ata Altın 44751.0000 TL 45193.0000 TL
22 Ayar Bilezik 6104.9000 TL 6104.9000 TL
Gümüş 111.7130 TL 111.7130 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Mayıs Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Yıldırım ve Safi'den İtalya çıkarması!
G.Saray'da Van Dijk heyecanı!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
ABD basını yazdı: Trump-Şi zirvesinde arbede ve güvenlik krizi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan Jesus bombası!
İşte Hakan Safi'nin yeni hoca adayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den F.Bahçe sözleri! Icardi'den F.Bahçe sözleri! 01:46
Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! 01:46
Galatasaray'a transfer müjdesi! Galatasaray'a transfer müjdesi! 01:46
F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! 01:46
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! 01:45
Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi 01:45
Daha Eski
Barış Alper'den gündem olan sözler! Barış Alper'den gündem olan sözler! 01:45
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! 01:45
Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! 01:45
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! F.Bahçe'den flaş transfer atağı! 01:45
Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden 01:45
F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim 01:45