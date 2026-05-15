Canlı altın fiyatları | 15 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | 15 Mayıs Cuma gününde altın piyasası, dün yaşanan %0,5'lik yükselişin etkilerini taşıyor. Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogramı, dünkü işlem gününü 6 milyon 860 bin liradan tamamlayarak haftalık bazdaki güçlü duruşunu sürdürdü. Gün içerisinde en düşük 6 milyon 810 bin lirayı gören altın, toplamda 1431,12 kilogramlık işlem hacmiyle günü noktaladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.700 dolar bandındaki dalgalı seyri, iç piyasada gram altını 6.840 TL seviyelerine taşıyarak yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. işte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.859,94 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.860,73 TL

15 MAYIS CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,51 (Alış) - 45,54 (Satış)

◼EURO: 53,11 (Alış) - 53,20 (Satış)

◼STERLİN: 6044 (Alış) - 6074 (Satış)

ALTININ KİLOGRAMI 6 MİLYON 860 BİN LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 860 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 810 bin lira, en yüksek 6 milyon 876 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 828 bin 400 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 794 milyon 910 bin 375,55 lira, işlem miktarı ise 1431,12 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 152 milyon 182 bin 642,41 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (15 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6675.1500 TL 6776.8100 TL Çeyrek Altın 10935.0000 TL 11045.0000 TL Yarım Altın 21871.0000 TL 22084.0000 TL Tam Altın 43606.0000 TL 43606.0000 TL Ata Altın 44751.0000 TL 45193.0000 TL 22 Ayar Bilezik 6104.9000 TL 6104.9000 TL Gümüş 111.7130 TL 111.7130 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Mayıs Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.