Survivor ödül oyunu 13 Mayıs | Ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da, yarışmacıların motivasyonunu zirveye taşıyacak sezonun en görkemli ödüllerinden biri için start verildi. Acun Ilıcalı'nın büyük bir coşkuyla duyurduğu Punta Cana ödülü, adadaki zorlu yaşam mücadelesine kısa bir mola vermek isteyen Mavi ve Kırmızı Takım arasındaki rekabeti kızıştırdı. Kumun, denizin ve güneşin tadını lüks bir atmosferde çıkarma fırsatını kaçırmak istemeyen yarışmacılar, parkurdaki engele ve sıcağa meydan okuyarak son ana kadar mücadele edecek. Bayhan'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasının ardından moral arayan takımlar için bu ödül, sadece bir tatil değil, aynı zamanda yarışmanın geri kalanı için büyük bir psikolojik üstünlük anlamına geliyor. Skorun el değiştirdiği, hırsın ve gözyaşının birbirine karıştığı bu akşamda, Punta Cana biletini kaparak rüya gibi bir tatilin kapısını aralayan taraf tüm Türkiye'de merak konusu oldu. İşte detaylar!

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dominik'in eşsiz parkurlarından birinde oynanan ödül oyununda, yarışmacılar Punta Cana'nın konforuna ulaşmak için saniyelerle yarıştı. Atışlardaki yüksek isabet oranıyla fark yaratan takımın sevinci tüm adayı inletti. Kazanan takımı bekleyen sürprizler sadece konaklamayla sınırlı kalmazken, yorgun düşen bedenler için hazırlanan özel ziyafetler ve aktiviteler iştah kabarttı. Survivor Punta Cana ödül oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu. 10 puana ulaşan Kırmızı Takım, 12 puanlı Mavi Takım'ın gerisinde kalarak ödüle ulaşamadı.

SURVIVOR PUNTA CANA ÖDÜLÜNDE NELER VAR?

Acun Ilıcalı'nın her yıl geleneksel hale getirdiği ancak 2026 sezonunda içeriğiyle daha da zenginleştirilen Punta Cana ödülü, kazanan takımı adeta rüyaya davet ediyor. İşte kazanan ekibi bekleyen bazı ayrıcalıklar şöyle: Yarışmacılar helikopter veya özel jetle Punta Cana'ya transfer edilecek. Bölgenin en prestijli otellerinde her şey dahil konaklama imkanı sunulacak. Dominik'in yerel lezzetlerinin sunulduğu dev masalar ve gece boyu sürecek eğlence programları düzenlenecek. Ertesi gün öğleden sonra Dominik'e dönülecek.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Bu hafta eleme potasında Barış, Can Berkay ve Nobre yer alıyor.