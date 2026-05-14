Survivor dokunulmazlık oyunu 14 Mayıs | Potaya kim gitti?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da bu akşam, dokunulmazlık serisinin en kritik halkası oynanıyor. İlk iki dokunulmazlığın ardından takımlar, hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını zorlayan dev bir parkurda karşı karşıya geliyor. Yayınlanan 19. hafta yeni bölüm fragmanında, suyun ve ağır engellerin ön planda olduğu mücadelede yarışmacıların isyanı ve birbirlerine yönelik sert çıkışları dikkat çekiyor. Bayhan'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasının ardından Barış'ın da parmağı kırılınca dokunulmazlık zırhını kaparak güvende kalmak isteyen yarışmacılar, saniyelerle yarışırken; kaybeden takımın bir ismini daha ateş hattına atacağı konsey şimdiden büyük bir gerginliğe sahne oluyor. Haftanın 3. eleme adayının belirleneceği bu akşamda, adadaki güç dengeleri bir kez daha altüst olacak. İşte detaylar!

3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dominik'in zorlu coğrafyasında kurulan yeni parkurda, yarışmacılar sadece rakipleriyle değil, aynı zamanda yorgunluk ve açlıkla da mücadele ediyor. Fragmanda yer alan görüntülerde, özellikle final atışlarında yaşanan büyük heyecan ve takımların birbirine attığı "algı" suçlamaları oyunun önüne geçti. Dokunulmazlık sembolünü kazanan taraf bu kritik haftada derin bir nefes alırken, kaybeden taraf için sancılı konsey süreci başlayacak. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Mücadelenin sona ermesi ve sembolün sahibini bulmasıyla birlikte haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlıkları sonrası şekillenmeye başlayan pota, bu akşamki ada konseyinde yapılacak oylama ile yeni bir isim daha kazanacak. Bayhan'ın vedası ve barış'ın sakatlığıyla eleme sisteminde yaşanan değişikliklerin ardından, takımların kimi potaya göndereceği büyük bir merak konusu. Stratejik ortaklıkların ve bireysel performansların oylamaya nasıl yansıyacağı, konseydeki yüzleşmelerle netleşecek.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Bu hafta eleme potasında Barış, Can Berkay ve Nobre yer alıyor.