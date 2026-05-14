Sevdiğim Sensin 13. bölüm izle | Star TV Sevdiğim sensin son bölüm izle

Duygusal yükü ağır, entrikası bol Sevdiğim Sensin, 13. bölümüyle izleyiciye 'hiçbir şey göründüğü gibi değildir' dedirtiyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde; Erkan ve Dicle aşkı, dışarıdan gelen manipülasyonlar ve sahte kanıtlarla en büyük sınavını veriyor. Dicle, kalbi ve gördükleri arasında bir savaş verirken; Burçin'in 'masumiyet' maskesinin düşmesi köşkteki tüm taşları yerinden oynatıyor. Hamdi'nin Aldur ailesine karşı başlattığı büyük atak, İnci'nin kontrolsüz hamlesiyle birleşince geri dönüşü olmayan bir felaketin kapıları aralanıyor. Bölümün finalinde Dicle'nin beklenmedik bir isimden öğreneceği hayat sırrı, sadece onun değil, tüm ailenin kaderini yeniden yazacak. Sevdiğim Sensin yeni bölümünde, sırlar dökülürken gözyaşları durmak bilmeyecek!

SEVDİĞİM SENSİN 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir'in aşk itirafıyla sarsılan Erkan, öfkesine yenik düşerken; Dicle'nin karşısına çıkan video her şeyi altüst eder. Gördükleriyle yıkılan Dicle, kalbiyle gerçekler arasında sıkışıp kalırken, Erkan videonun gerçek olmadığı konusunda Dicle'yi ikna etmek için çözüm aramaya çalışır.

Burçin, kötü niyetinin dönüp dolaşıp kendisini bulacağından habersiz bir şekilde masum rolü oynarken, Tahir'le sakladıkları sırrın ortaya çıkması ona hayatının dersini verir.

Ferman ise elindeki yeni kozlarla köşkte herkesin düzenini bozmaya devam ederken, giriştiği yeni plan Nilüfer ve Civan üzerinde etkili olur.

Erkan, Dicle'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da Burçin konusunda önlem alması gerektiğine inanır ve Hamdi'nin karşısına çıkar. Fakat Hamdi'nin öğrendiği başka bir bilgi, onu Aldurlar'a karşı atağa geçirir. Aileler arasında yaşanan büyük hesaplaşmada, İnci'nin yaptığı bir hamle geri dönüşü olmayan bir felaketin ilk halkası olur.

Dicle'nin, Ferman'ın kurduğu yeni plandan haberdar olması ise onu harekete geçirir. Bugüne kadar herkesin korumaya çalıştığı Dicle, bu kez başkalarını korumaya çalışır. Ancak işler ters gider ve Dicle, hayatıyla ilgili büyük bir sırrı beklenmedik bir kişi aracılığıyla öğrenir.

