CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 14 Mayıs gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 14 Mayıs gram altın ne kadar?

14 Mayıs 2026 Perşembe günü altın piyasası hareketli bir açılış yaptı. Yatırımcılar "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın bugün kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Serbest piyasadan alınan son verilere göre gram altın ve tam altın fiyatlarındaki anlık değişimleri sizler için derledik. İşte canlı altın fiyatları tablosu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:55
Canlı altın fiyatları | 14 Mayıs gram altın ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde, altın piyasasındaki hareketlilik hem yatırımcılar hem de hediye almayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe sabahı itibarıyla ons altındaki küresel değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte ekonomi gündemini takip edenler için 14 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ve tam altın rakamlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.842,96 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.843,85 TL

14 MAYIS PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,41 (Alış) - 45,44 (Satış)

◼EURO: 53,32 (Alış) - 53,38 (Satış)

◼STERLİN: 61,57 (Alış) - 61,64 (Satış)

KAPALIÇARŞI ANALİZİ

İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumcular, altın fiyatlarındaki makas aralığının (alış-satış farkı) piyasadaki oynaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altın talebinde bir artış gözlemlenirken, yatırımcılar "altın düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.842,96 TL 6.843,85 TL
Çeyrek Altın 11.089,00 TL 11.188,00 TL
Yarım Altın 22.178,00 TL 22.377,00 TL
Tam Altın 43.560,19 TL 44.416,46 TL
Ata Altın 44.921,44 TL 46.051,42 TL
22 Ayar Bilezik 6.185,70 TL 6.250,23 TL
Gümüş 126,83 TL 126,95 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Mayıs Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca!
G.Saray'dan transferde savunma harekatı!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CANLI | Dünyanın gözünü çevirdiği ziyaret: ABD Başkanı Donald Trump trilyonluk heyetiyle 8,5 yıl sonra Çin'de
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Vlahovic sesleri!
Cimbom'dan 65 milyon euro'luk hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! 00:57
Son finalist Trabzonspor! Son finalist Trabzonspor! 00:37
Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! 00:37
Galatasaray'a Kongolu dinamo! Galatasaray'a Kongolu dinamo! 00:37
İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti 00:37
Icardi'ye Ada'dan teklifler var! Icardi'ye Ada'dan teklifler var! 00:36
Daha Eski
G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü 00:36
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! 00:36
Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." 00:36
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! 00:36
G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! G.Saray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 00:36
G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... G.Saray'da Duran için karar çıktı! Transfer... 00:36