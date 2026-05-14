Canlı altın fiyatları | 14 Mayıs gram altın ne kadar?

Haftanın dördüncü işlem gününde, altın piyasasındaki hareketlilik hem yatırımcılar hem de hediye almayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe sabahı itibarıyla ons altındaki küresel değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte ekonomi gündemini takip edenler için 14 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ve tam altın rakamlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.842,96 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.843,85 TL

14 MAYIS PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,41 (Alış) - 45,44 (Satış)

◼EURO: 53,32 (Alış) - 53,38 (Satış)

◼STERLİN: 61,57 (Alış) - 61,64 (Satış)

KAPALIÇARŞI ANALİZİ

İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumcular, altın fiyatlarındaki makas aralığının (alış-satış farkı) piyasadaki oynaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altın talebinde bir artış gözlemlenirken, yatırımcılar "altın düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.842,96 TL 6.843,85 TL Çeyrek Altın 11.089,00 TL 11.188,00 TL Yarım Altın 22.178,00 TL 22.377,00 TL Tam Altın 43.560,19 TL 44.416,46 TL Ata Altın 44.921,44 TL 46.051,42 TL 22 Ayar Bilezik 6.185,70 TL 6.250,23 TL Gümüş 126,83 TL 126,95 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Mayıs Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.