Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) filminin konusu ne? Akıl Oyunları ne zaman çekildi?

Akıl Oyunları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor.
AKIL OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Akıl Oyunları, asosyal bir matematikçi olan John Nash'in hayatını konu ediyor. John Forbes Nash azandığı bir bursla Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını her daim hissettiren ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir.
Böylece matematik çevrelerince ününü yayan dahi adam zamanla şizofrenik belirtilerle mücadele etmeye başlar. Nash artık kendi kurgusal gerçekliklerinden oluşturduğu dünyasıyla asıl gerçekleri ayırt edemeyecek bir aşamaya gelir.
AKIL OYUNLARI OYUNCULARI KİM?
- Russell Crowe
- Jennifer Connelly
- Ed Harris
- Paul Bettany
- Vivien Cardone
- Josh Lucas
- Bryce Dallas Howard
- Adam Goldberg
- Alicia Nash
- Rance Howard
- Christopher Plummer
- Amy Walz
- Cheryl Howard
- Seth Gabel
- Anthony Rapp
- Austin Pendleton
- Judd Hirsch
- Jason Gray-Stanford
- Jane Jenkins
- Josh Pais
- Roy Thinnes
- Ed Jupp Jr.
- Tanya Clarke
- Stelio Savante
- Michael Esper
- Jesse Doran
- Deborah Rayne
- Holly Pitrago
- Ty Copeman
- Jill M. Simon
- Jennifer Weedon
- Matt Samson
- Thomas F. Walsh
- Peter Bonilla
- Ian Hart
- Bob Broder
- Vladimir Eryomin
- Greg Cannom
- Rudolf Pankov
- Rob Magnotti
- Liche Ariza
- Vivian Kalinov
AKIL OYUNLARI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Akıl Oyunları filminin yapım yılı 2002'dir.