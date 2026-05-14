Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) filminin konusu ne? Akıl Oyunları ne zaman çekildi?

Akıl Oyunları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Howard'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Akıl Oyunları filminin konusu ne? Akıl Oyunları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AKIL OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Akıl Oyunları, asosyal bir matematikçi olan John Nash'in hayatını konu ediyor. John Forbes Nash azandığı bir bursla Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını her daim hissettiren ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir.

Böylece matematik çevrelerince ününü yayan dahi adam zamanla şizofrenik belirtilerle mücadele etmeye başlar. Nash artık kendi kurgusal gerçekliklerinden oluşturduğu dünyasıyla asıl gerçekleri ayırt edemeyecek bir aşamaya gelir.

AKIL OYUNLARI OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe

Jennifer Connelly

Ed Harris

Paul Bettany

Vivien Cardone

Josh Lucas

Bryce Dallas Howard

Adam Goldberg

Alicia Nash

Rance Howard

Christopher Plummer

Amy Walz

Cheryl Howard

Seth Gabel

Anthony Rapp

Austin Pendleton

Judd Hirsch

Jason Gray-Stanford

Jane Jenkins

Josh Pais

Roy Thinnes

Ed Jupp Jr.

Tanya Clarke

Stelio Savante

Michael Esper

Jesse Doran

Deborah Rayne

Holly Pitrago

Ty Copeman

Jill M. Simon

Jennifer Weedon

Matt Samson

Thomas F. Walsh

Peter Bonilla

Ian Hart

Bob Broder

Vladimir Eryomin

Greg Cannom

Rudolf Pankov

Rob Magnotti

Liche Ariza

Vivian Kalinov

AKIL OYUNLARI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Akıl Oyunları filminin yapım yılı 2002'dir.