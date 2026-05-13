MEB il dışı atama başvuru ekranı 2026 | İller arası yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 14 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Bulunduğu ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan kadrolu öğretmenlerin başvurabileceği süreçte, atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvurular elektronik ortamda MEBBİS üzerinden alınırken, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğretmenlerin yeni görev yerleri de netleşmiş olacak. Peki, il dışı atama başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte adım adım başvuru rehberi!

MEB İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026

2026 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemleri Mayıs ayı içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre başvurular 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erecektir. Bu tarihler arasında alınan başvuruların ardından, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olan atama sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin mevcut görev yerlerinden ayrılma ve yeni görev yerlerine başlama işlemleri ise okul döneminin kapanmasını takiben 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürütülecektir.

İL DIŞI ATAMA, İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KİMLER BAŞVURABİLİR?

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan bir öğretmen olmak temel şarttır. Adayların başvuru yapabilmesi için en kritik kriter, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini fiilen tamamlamış olmalarıdır. Bu sürenin hesabında, aynı ildeki farklı okullarda geçen süreler birleştirilerek dikkate alınmaktadır. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler bu başvuru sürecine dahil edilemezken, sadece kadrolu statüsündeki öğretmenler hizmet puanları doğrultusunda tercih yapabilmektedir. Ayrıca zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, yer değiştirmek istedikleri yerin bu yükümlülüğü karşılaması veya yükümlülüklerinin tamamlanmış olması şartı aranmaktadır.

İL DIŞI ATAMA, İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURSU NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

MEBBİS Girişi: Öğretmenler öncelikle kişisel şifreleri veya e-Devlet kapısı aracılığıyla mebbis.meb.gov.tr adresine giriş yapmalıdır. Başvuru Formuna Erişim: Sistem içerisinde yer alan "Başvuru İşlemleri" modülünden "İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Elektronik Başvuru Formu" seçilmelidir. Bilgilerin Kontrolü: Form açıldığında hizmet puanı, görev süresi ve kimlik bilgilerinin güncelliği kontrol edilmelidir; hata varsa onay öncesi düzeltilmesi talep edilmelidir. Tercihlerin Yapılması: Bakanlık tarafından ilan edilen kontenjan listeleri üzerinden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilerek listeye eklenmelidir. 41. Tercih Seçeneği: Tercihlerine yerleşememesi durumunda boş kalan kontenjanlara atanmak isteyen öğretmenler, opsiyonel olan "41. tercihi" işaretleyebilirler. Kaydet ve Onay Takibi: Tercihler kaydedildikten sonra form dijital olarak onaylanmalı ve sırasıyla okul, ilçe ve il müdürlüklerinin onay verip vermediği sistem üzerinden takip edilmelidir.