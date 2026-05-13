Hipnotik filminin konusu ne? Hipnotik: Zihin Avı oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez'in oturduğu ve başrollerini Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo'nun paylaştığı Hipnotik filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon ve gerilim türündeki 2023 yapımı Hipnotik hakkında arama motorlarında araştırılan 'Hipnotik filminin konusu ne? Hipnotik oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 20:32
Hipnotik filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Rodriguez'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hipnotik filminin konusu ne? Hipnotik oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HİPNOTİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektif Danny Rourke'un hayatı, küçük kızı Minnie'nin kaybolmasıyal alt üst olur. Eşinden ayrılan Danny, kızını bulma umudunu asla yitirmez. Bir gün görevi başkındayken, bir banka soygunu haberini alan Danny, hızlıca olay yerine gider. Ancak bankaya gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaşır.

Zihin Avı oyuncu kadrosu

Kasadan kızının fotoğrafını bulan Danny, elindeki ipucunun peşinden gitmeye karar verir. Ancak bu sırada karşısına, algısını yönetebilen hipnotikler çıkar. Danny, hipnotiklere rağmen kızını bulmayı başarabilecek midir?

Hipnotik ne zaman çekildi?

HİPNOTİK OYUNCULARI KİM?

  • Alice Braga
  • Ben Affleck
  • William Fichtner
  • Hala Finley
  • Corina Calderon
  • Bonnie Discepolo
  • J. D. Pardo
  • Jeff Fahey
  • Nikki Dixon
  • Dayo Okeniyi
  • Kelly Frye
  • Steve Brudniak
  • Diane Selken
  • Jackie Earle Haley
  • Zane Holtz
  • Derek Russo
  • Kelly Phelan
  • Bobby Hernandez
  • Georgia Foy
  • Heath Young
  • Ryan Ryusaki
  • Ronald Joe Vasquez
  • Ionie Olivia Nieves
  • Ruben Cabaalero
  • Evan Vines
  • Lawrence Varnado
  • Jordan Hunter Jones
  • Natalie D. Garcia
  • Dana Wing Lau
  • Sandy Avila
  • Justin Hall

HİPNOTİK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hipnotik filminin yapım yılı 2023'tür.

