Hipnotik filminin konusu ne? Hipnotik: Zihin Avı oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?

Hipnotik filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Robert Rodriguez'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hipnotik filminin konusu ne? Hipnotik oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HİPNOTİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektif Danny Rourke'un hayatı, küçük kızı Minnie'nin kaybolmasıyal alt üst olur. Eşinden ayrılan Danny, kızını bulma umudunu asla yitirmez. Bir gün görevi başkındayken, bir banka soygunu haberini alan Danny, hızlıca olay yerine gider. Ancak bankaya gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaşır.

Kasadan kızının fotoğrafını bulan Danny, elindeki ipucunun peşinden gitmeye karar verir. Ancak bu sırada karşısına, algısını yönetebilen hipnotikler çıkar. Danny, hipnotiklere rağmen kızını bulmayı başarabilecek midir?

HİPNOTİK OYUNCULARI KİM?

Alice Braga

Ben Affleck

William Fichtner

Hala Finley

Corina Calderon

Bonnie Discepolo

J. D. Pardo

Jeff Fahey

Nikki Dixon

Dayo Okeniyi

Kelly Frye

Steve Brudniak

Diane Selken

Jackie Earle Haley

Zane Holtz

Derek Russo

Kelly Phelan

Bobby Hernandez

Georgia Foy

Heath Young

Ryan Ryusaki

Ronald Joe Vasquez

Ionie Olivia Nieves

Ruben Cabaalero

Evan Vines

Lawrence Varnado

Jordan Hunter Jones

Natalie D. Garcia

Dana Wing Lau

Sandy Avila

Justin Hall

HİPNOTİK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hipnotik filminin yapım yılı 2023'tür.