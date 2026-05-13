Emekli maaşları erken mi yatacak? Mayıs ayı maaşları ne zaman yatar?

2026 yılı Kurban Bayramı'nın Mayıs ayı sonuna denk gelmesiyle birlikte, milyonlarca emekli için maaş ve ikramiye takvimi netleşmeye başladı. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan bayram öncesinde, ödemelerin erkene çekilmesi ve ikramiyelerin yatırılması bekleniyor. İşte 12 Mayıs 2026 itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için öngörülen ödeme takvimi...

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından açıklanan programa göre, ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ilk günlerde ödemelerini alırken, son rakamı 3, 1, 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlar takip eden günlerde ikramiyelerini banka hesaplarında görebilecekler.

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Normal şartlarda SSK emeklileri her ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında maaş almaktadır. Bayramın 27 Mayıs'ta başlaması nedeniyle maaş ödemelerinin ikramiyelerle birleştirilerek erkene alınması bekleniyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.