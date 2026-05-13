Canlı altın fiyatları | 13 Mayıs gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? 13 Mayıs itibarıyla ons altındaki küresel değişimler yurt içinde gram altın fiyatlarını tetikliyor. Analistlerin kritik seviye olarak gördüğü rakamlar aşılırken, vatandaşlar kuyumcu fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 13 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.851,77 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.852,66 TL

13 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,40 (Alış) - 45,42 (Satış)

◼EURO: 53,29 (Alış) - 53,37 (Satış)

◼STERLİN: 61,50 (Alış) - 61,53 (Satış)

KAPALIÇARŞI ANALİZİ

İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumcular, altın fiyatlarındaki makas aralığının (alış-satış farkı) piyasadaki oynaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altın talebinde bir artış gözlemlenirken, yatırımcılar "altın düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (13 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.851,77 TL 6.852,66 TL Çeyrek Altın 11.114,00 TL 11.229,00 TL Yarım Altın 22.228,00 TL 22.446,00 TL Tam Altın 43.549,79 TL 44.405,88 TL Ata Altın 44.910,72 TL 46.040,45 TL 22 Ayar Bilezik 6.228,92 TL 6.285,50 TL Gümüş 121,88 TL 121,98 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Mayıs Çarşamba günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.