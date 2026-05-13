Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 2026 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi | Filenin Sultanları maçları ne zaman?

2026 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi | Filenin Sultanları maçları ne zaman?

"Filenin Sultanları bugün kiminle oynuyor?" sorusu voleybolseverlerin gündeminde. Üç ayaktan oluşan grup mücadelelerinde her hafta 4 dev maça çıkacak olan Millilerimiz, unvanını korumak için sahada olacak. İşte Antalya, Arlington ve Hong Kong etaplarını kapsayan 2026 VNL Türkiye maç programı!

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 10:37
2026 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi | Filenin Sultanları maçları ne zaman?

Voleybolda dünya devi olan Filenin Sultanları, 2026 VNL maratonuna başlıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonluk yolundaki rakipleri ve maç tarihleri açıklandı. İlk ayağı Antalya'da oynanacak olan 2026 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi ve tüm detaylar haberimizde. Peki, Türkiye'nin ilk maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇLARI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL 2026'DAKİ GRUPLARI BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

1.Hafta (Brasilia, Brezilya)

Brezilya, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan

2.Hafta (Ankara, Türkiye)

Brezilya, Fransa, Belçika, Almanya, Çin

3.Hafta (Kansai, Japonya)

Japonya, Brezilya, Polonya, ABD, Tayland

FİLENİN SULTANLARI 2026 VNL MAÇ PROGRAMI

1. Hafta: Antalya Etabı (19 - 24 Mayıs 2026)

Sultanlar, VNL açılışını her zaman olduğu gibi ateşli taraftarının önünde, Antalya'da yapıyor.

19 Mayıs Salı: Türkiye - Japonya

21 Mayıs Perşembe: Türkiye - Hollanda

23 Mayıs Cumartesi: Türkiye - İtalya

24 Mayıs Pazar: Türkiye - Fransa

2. Hafta: Arlington, ABD Etabı (2 - 7 Haziran 2026)

Millilerimiz, ikinci haftada zorlu rakiplerle karşılaşmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuyor.

2 Haziran Salı: Türkiye - Almanya

4 Haziran Perşembe: Türkiye - Sırbistan

6 Haziran Cumartesi: Türkiye - Güney Kore

7 Haziran Pazar: Türkiye - ABD

3. Hafta: Hong Kong, Çin Etabı (16 - 21 Haziran 2026)

Final etabına kalmak için son viraj olan üçüncü hafta, uzak doğunun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

16 Haziran Salı: Türkiye - Tayland

18 Haziran Perşembe: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

20 Haziran Cumartesi: Türkiye - Çin

21 Haziran Pazar: Türkiye - Brezilya

VNL FİNALLERİ NE ZAMAN?

Grup aşamasını ilk 7 sırada bitiren takımlar ile ev sahibi ülke, şampiyonu belirlemek üzere 1-5 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan VNL Finalleri'nde kozlarını paylaşacak.

FİLENİN SULTANLARI VNL GENİŞ KADROSU AÇIKLANDI

2026 sezonu milli takımlar faaliyet programı kapsamında Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın geniş kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları'nın 30 kişilik kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

