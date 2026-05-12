"Lucas Torreira'ya ne oldu, neden saldırıya uğradı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Kasımpaşa'da bir AVM'de gerçekleşen sözlü ve fiziki saldırı sonrası Galatasaraylı taraftarlar Uruguaylı yıldıza destek mesajları yağdırdı. Saldırganın yakalanma anı ve Torreira'nın son durumu haberimizin devamında.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Torreira, AVM içerisindeki bir kafenin önünde bulunduğu sırada, kendisini sosyal medyadan takip ederek konumunu belirlediği iddia edilen Y.Y. (32) isimli şahsın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Şüphelinin, futbolcuya hiç beklemediği bir anda yaklaşarak yumruk attığı öğrenildi.

Saldırganın Yakalanması: Olay sonrası ticari taksiyle kaçmaya çalışan saldırgan, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.Y.'nin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında halihazırda bir uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi. Olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S.'nin de araya girerek saldırganı engellemeye çalıştığı bildirildi.

LUCAS TORREIRA'NIN SAĞLIK DURUMU

Saldırı sonrası yapılan ilk kontrollerde, Uruguaylı futbolcunun sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Ciddi bir yaralanması bulunmayan yıldız futbolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yaşanan olay nedeniyle büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadığı belirtildi. Torreira, saldırgandan resmen davacı ve şikayetçi oldu.