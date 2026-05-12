Ziraat Türkiye Kupası
Emekli maaşları erken mi yatacak? Mayıs ayı maaşları ne zaman yatar?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek ödeme takviminde! 27 Mayıs'ta başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde 2026 Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusu yanıt buluyor. İkramiyelerin ve aylıkların bayramdan önce hesaplara geçmesi beklenirken, tahmini ödeme günleri netleşti. İşte SSK ve Bağ-Kur ödeme listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 09:30
2026 yılı Kurban Bayramı'nın Mayıs ayı sonuna denk gelmesiyle birlikte, milyonlarca emekli için maaş ve ikramiye takvimi netleşmeye başladı. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan bayram öncesinde, ödemelerin erkene çekilmesi ve ikramiyelerin yatırılması bekleniyor. İşte 12 Mayıs 2026 itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için öngörülen ödeme takvimi...

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin, bayramdan önceki hafta içinde hesaplara geçmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklama beklenmekle birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında emekli bayram ikramiyelerinin 18 - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yatması bekleniyor.

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Normal şartlarda SSK emeklileri her ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında maaş almaktadır. Bayramın 27 Mayıs'ta başlaması nedeniyle maaş ödemelerinin ikramiyelerle birleştirilerek erkene alınması bekleniyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

