Ziraat Türkiye Kupası
Müge Anlı canlı izle | Müge Anlı son bölüm ve canlı izleme linki

Müge Anlı'da bugün heyecan dorukta! Hafta ortasında ekranlara gelen yeni bölümde, günlerdir aranan kayıpların izi sürülürken, canlı yayına gelen ihbarlar düğümleri bir bir çözüyor. Aile içi hesaplaşmalar, gizemli kayıplar ve stüdyoda yaşanan sıcak gelişmelerle Müge Anlı yine Türkiye'nin gündemine oturuyor. Peki, 11 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı'da hangi olaylar işleniyor? Aranan o isim bulundu mu? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Müge Anlı canlı yayın ve son bölüm özet bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 08:25
Müge Anlı, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz programlarından biri olmaya devam ediyor. İzleyiciler her gün "Müge Anlı izle", "Müge Anlı canlı" ve "Müge Anlı canlı yayın" aramalarıyla programı takip ediyor. Programın son bölümü yayınlandı ve izleyiciler "Müge Anlı son bölüm izle" diyerek merak ettikleri olayların detaylarını öğrenmek istiyor. Ayrıca, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" formatındaki tartışmalar ve vaka çözümlemeleri programın heyecanını artırıyor. İzleyiciler, programı canlı takip ederek hem güncel gelişmeleri öğrenebiliyor hem de tartışmalara anında dahil olabiliyor. Eğer siz de Müge Anlı'yı canlı izlemek ve son bölümleri kaçırmamak istiyorsanız, güncel yayın linkleri ve detaylar haberimizde...

atv NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

atv FREKANS BİLGİLERİ

2026 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüseyin Mavu'nun dolandırılma iddiası...

''Kocam 450 bin lira verirse boşanırım''

95 yaşındaki Hüseyin Mavu, kendisinden 43 yaş küçük olan eşi tarafından 700 Bin lira dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya gelmişti, Ayla Hanım, Hüseyin Bey'in kendisine 450 bin TL verirse boşanacağını söyledi. Hüseyin Mavlu 100 bin TL veririm dedi.

Firari sevgilisi ile kaçtığı canlı yayında açığa çıktı.

18 yaşındaki genç kızı, Müge Anlı buldu.

Fatmanur Şahin canlı yayında...

''Babam bir daha eve geç giremezsin demişti''

Fatmanur Şahin bulundu. Cezaevinden firar eden sevgilisi Erdi'nin yanında bulunan genç kız, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti.

2 çocuk annesi Kudret (Selin) Timaş'ın alıkonma şüphesi...

Muharrem Yildiz 25 Nisan'da kayboldu.

''Eniştemi dövecektim, kardeşim izin vermedi'

atv yayın akışı için tıklayın

atv PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

