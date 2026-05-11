CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları

Dünya genelinde yolcu gemilerinde görülen vakalarla yeniden gündeme gelen Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla yayılan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs türüdür. Özellikle Mayıs 2026'da MV Hondius gemisinde yaşanan gelişmeler, bu virüse dair endişeleri arttırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 10:32
Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Sorusu, son günlerde bir yolcu gemisinde tespit edilen vakaların ardından milyonların gündemine oturdu. 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla MV Hondius gemisinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve vakaların artmasıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) devreye girdi. "Yeni bir pandemi mi kapıda?" korkusu yayılırken, uzmanlar virüsün bulaş yolları ve korunma yöntemleri konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. İşte belirtilerinden tedavi sürecine kadar Hantavirüs rehberi...

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Virüs insanlara doğrudan kemirgenlerden bulaşır. Enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya salyalarının kuruyup toz haline gelerek havaya karışması ve bu tozlu havanın solunması (en yaygın yöntem). Virüslü atıklara dokunulması ve ardından ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi. Nadir olsa da enfekte bir kemirgenin ısırması sonucu bulaşabilir.

  • Solunum Yolu
  • Doğrudan Temas
  • Isırılma

hantavirüs nedir

İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hantavirüs genellikle insandan insana bulaşmaz. Ancak, Güney Amerika'da görülen Andes hantavirüsü türünde, aile içi çok yakın temaslarda nadir geçişler bildirilmiştir. Türkiye, Avrupa ve Asya'daki türlerde insandan insana bulaş riski yok denecek kadar azdır.

hantavirüs belirtileri

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 6 hafta sonra ortaya çıkar:

1. Erken Dönem (Grip Benzeri):

Ani başlayan yüksek ateş (38.5°C ve üzeri) ve titreme.

Şiddetli baş, sırt, bel ve kas ağrıları.

Mide bulantısı, kusma, ishal veya karın ağrısı.

2. İleri Evre Belirtiler:

Akciğer tutulumunda: Şiddetli nefes darlığı, kuru öksürük ve akciğerlerde sıvı birikmesi.

Böbrek tutulumunda: Belirgin böbrek ağrısı, idrar miktarında azalma (oligüri) ve iç kanama eğilimi.

GEMİDEKİ VAKALAR VE GÜNCEL DURUM (MAYIS 2026)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), lüks yolcu gemisi MV Hondius'ta çıkan salgında 3 kişinin öldüğünü ve vaka sayısının arttığını doğruladı. Hollandalı bir çift ve bir Alman vatandaşı yaşamını yitirdi. İspanya hükümeti, geminin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vererek yolcuların tıbbi tahliye ve karantina süreçlerini başlattı. DSÖ, gemideki durumun genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti.

HANTAVİRÜS TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Hantavirüs için şu an dünyada kabul edilmiş özel bir antiviral ilaç veya spesifik bir aşı bulunmamaktadır. Tedavi, hastanın semptomlarını yönetmeye yöneliktir. Yoğun bakımda sıvı dengesi, kan basıncı kontrolü ve solunum cihazı (ventilatör) desteği sağlanır. Hastalık ne kadar erken fark edilir ve hasta yoğun bakıma alınırsa, hayatta kalma şansı o kadar artar.

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve...
F.Bahçe'de gözler teknik direktörde!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | ABD/İsrail ve İran savaşında müzakere bilmecesi! Tahran'dan Trump'a Roma mesajı: "Tarih tekerrürden ibarettir"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu!
F.Bahçe'den Oblak bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor-Çorum FK maçı bilgileri Bodrumspor-Çorum FK maçı bilgileri 10:18
Başkan Erdoğan'dan Özbek ve Buruk'a tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Özbek ve Buruk'a tebrik telefonu 10:15
NBA'de Knicks konferans finalinde! NBA'de Knicks konferans finalinde! 10:11
Şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu! Şampiyonluk kutlama tarihi belli oldu! 10:10
Genç kick boks sporcuları dünya kupasında! Genç kick boks sporcuları dünya kupasında! 10:02
Alp Aksoy F4'te iki birincilik kazandı! Alp Aksoy F4'te iki birincilik kazandı! 09:41
Daha Eski
Lemina'dan transfer kararı! Lemina'dan transfer kararı! 09:27
G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve... G.Saray'da son dakika! Menajeri İstanbul'a davet edildi ve... 09:14
Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası! Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası! 09:13
Tottenham - Leeds United maçı bilgileri Tottenham - Leeds United maçı bilgileri 09:00
Galatasaray şampiyonluk kutlaması detayları Galatasaray şampiyonluk kutlaması detayları 08:00
Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! 01:07