Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte "Anneler Günü ne zaman?" sorusu Google'da en çok arananlar listesine girdi. Hayatımızdaki en değerli varlıklar olan annelerimizi onurlandırdığımız bu özel gün, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Hediye arayışına girenler ve en güzel Anneler Günü mesajlarını araştıranlar için tarih netleşti. Peki, Anneler Günü'nde ne alınır? En duygusal Anneler Günü şiirleri nelerdir? İşte 10 Mayıs 2026 Anneler Günü'ne dair tüm ayrıntılar...

ANNELER GÜNÜ 2026 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. Takvim verilerine göre Anneler Günü 10 Mayıs 2026 tarihinde kutlanacak. Bu yıl Anneler Günü, Mayıs ayının tam ortasına denk gelerek baharın en güzel günlerinden birinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü geleneği, Antik Yunanlıların ana tanrıça Rhea onuruna verdikleri yıllık bahar festivali kutlamalarına kadar uzanır. Modern anlamda ise ABD'li Anna Jarvis'in 1905 yılında vefat eden annesini anmak için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında resmiyet kazanarak tüm dünyaya yayılmıştır.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

1. Kişiye Özel ve Manevi Hediyeler

Eğer hediyenizin bir hatırası olsun istiyorsanız, kişiselleştirilmiş seçenekler her zaman en çok beğenilenlerdir:

Fotoğraf Albümü veya Anı Çerçevesi: En güzel aile fotoğraflarınızdan oluşan nostaljik bir albüm.

İsim Yazılı Takılar: Annenizin isminin veya çocuklarının baş harflerinin yazılı olduğu zarif bir kolye veya bileklik.

Kişiye Özel Mutfak Gereçleri: Yemek yapmayı seven anneler için ismi yazılı ahşap sunum tahtası veya önlük.

2. Teknoloji ve Ev Yaşamı

Annenizin günlük hayatını kolaylaştıracak pratik çözümler:

Airfryer veya Robot Süpürge: Son yılların en popüler hediyelerinden olan bu ürünler, mutfakta ve ev temizliğinde büyük zaman tasarrufu sağlar.

Akıllı Saat: Sağlık verilerini (adım sayar, nabız vb.) takip edebileceği şık bir akıllı saat.

E-Kitap Okuyucu: Kitap okumayı seven anneler için binlerce kitabı içine sığdırabileceği teknolojik bir seçenek.

3. Bakım, Güzellik ve Moda

Annenizin kendini şımartmasını sağlayacak hediyeler:

Cilt Bakım Setleri: Kaliteli markaların yaşlanma karşıtı veya nemlendirici setleri.

Parfüm: Annenizin imza kokusu veya bahara uygun hafif, çiçeksi bir parfüm.

İpek Şal veya Fular: Bahar kombinlerini tamamlayacak şık ve kaliteli bir aksesuar.

Ev Tekstili: Yumuşak bir sabahlık veya isme özel bornoz takımı.

4. Deneyim Odaklı Hediyeler

Bazen en güzel hediye, birlikte geçirilen zamandır:

Pazar Kahvaltısı: Şehrin gürültüsünden uzak, doğa içinde güzel bir pazar kahvaltısı organizasyonu.

SPA ve Masaj Randevusu: Yoğun temposuna ara verip dinlenebileceği bir bakım günü.

Atölye Çalışması: Birlikte katılabileceğiniz bir seramik, resim veya yemek kursu.

5. Klasik ama Vazgeçilmezler

Canlı Çiçek: Orkide, saksı çiçekleri veya mevsimin en taze buketleri.

Küçük Ev Aletleri: Yeni bir Türk kahvesi makinesi veya şık bir çay makinesi.

