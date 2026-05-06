CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Instagram sahte hesapları kapatıyor mu? Takipçi sayısı neden düşüyor?

Instagram sahte hesapları kapatıyor mu? Takipçi sayısı neden düşüyor?

Sosyal medya devi Instagram, 2026 yılının en kapsamlı sahte hesap operasyonuna imza attı. Milyonlarca bot hesabın tek gecede silinmesiyle birlikte ünlü isimlerin takipçi sayılarında sert düşüşler yaşandı. Instagram'ın en çok takip edilen ismi Cristiano Ronaldo, temizlik sonrası yaklaşık 7 milyon takipçisini kaybetti. Peki, Instagram sahte hesapları neden kapatıyor? Hesabınızın etkileşimi bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte sosyal medyayı sarsan bot temizliğinin tüm detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 23:39
Instagram sahte hesapları kapatıyor mu? Takipçi sayısı neden düşüyor?

Instagram'da takipçi sayınızda aniden bir düşüş fark ettiyseniz yalnız değilsiniz! Sosyal medya devi, Mayıs 2026 itibarıyla düğmeye basarak sahte hesaplara karşı savaş açtı. Dünyanın en popüler ismi Cristiano Ronaldo'nun bile 7 milyon takipçi kaybettiği bu büyük operasyon, "Instagram bot hesapları kapatıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Meta'nın spam politikaları doğrultusunda gerçekleştirdiği bu hamle, platformdaki "organik etkileşimi" korumayı amaçlıyor. İşte Ronaldo'nun son takipçi sayısı ve Instagram'ın yeni güvenlik güncellemeleri hakkında bilmeniz gereken her şey...

INSTAGRAM SAHTE HESAPLARI NEDEN KAPATIYOR?

Meta (Instagram ve Facebook), 2026 yılı itibarıyla platform güvenliğini artırmak için yapay zeka destekli yeni bir denetim mekanizması devreye soktu. İşte hesap kapatma nedenleri:

Güvenlik ve Dolandırıcılık: Kripto para dolandırıcılığı ve kimlik avı (phishing) yapan 10 milyondan fazla hesap Mart ve Mayıs aylarında kapatıldı.

Yapay Zeka Spamları: Yapay zeka ile üretilen ve platformda sahte etkileşim (beğeni, yorum) yaratan profiller hedef alınıyor.

Reklam Veren Güveni: Markaların gerçek kullanıcılara ulaşmasını sağlamak adına bot hesapların ayıklanması reklam gelirleri için kritik önem taşıyor.

TAKİPÇİ KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Instagram'ın algoritmalarına takılmamak ve "bot" olarak işaretlenmemek için şu kurallara dikkat edilmelidir:

Takipçi Satın Almayın: Satın alınan takipçiler Instagram tarafından kısa sürede tespit edilip silinir.

Üçüncü Parti Uygulamalar: Hesabınıza bağlı "takip etmeyenleri gör" gibi uygulamaları kaldırın.

Etkileşimi Doğal Tutun: Çok kısa sürede yüzlerce kişiyi takip etmek veya beğenmek hesabınızın kısıtlanmasına yol açabilir.

AHaber CANLI YAYIN

Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu!
Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Ankara'da: Başkan Erdoğan karşıladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a Valencia şoku! Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a Valencia şoku! 00:21
G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi devam etti! G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi devam etti! 00:17
Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 23:59
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 23:22
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 22:36
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 22:21
Daha Eski
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 22:07
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 18:56
G.Saray'dan Lang kararı! G.Saray'dan Lang kararı! 18:45
Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... 18:21
Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü 18:16
Zalgiris Kaunas-F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris Kaunas-F.Bahçe Beko | CANLI 17:57