TÜİK Nisan enflasyonu son dakika | Nisan ayı enflasyonu yüzde kaç?

Milyonlarca memur, emekli ve kiracının gözü kulağı bugün saat 10.00'da açıklanacak TÜİK verilerindeydi. 2026 Nisan ayı enflasyon oranı aylık %4,18 olarak kayıtlara geçerken, yıllık bazda %32,37 seviyesi görüldü. Mart ayındaki %30,87'lik yıllık enflasyonun ardından gelen bu yükseliş, ekonomi yönetiminin ve piyasaların odağına yerleşti. Peki, Nisan enflasyonu sonrası kira zam oranı ne kadar oldu? Memur ve emekli maaş farkı nasıl şekillenecek? İşte anlık verilerle Nisan ayı enflasyon tablosu...

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI: AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİM

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim şu şekilde gerçekleşti:

Aylık Enflasyon: %4,18

Yıllık Enflasyon: %32,37

12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim: %32,43

Mart ayında aylık %1,94, yıllık %30,87 olarak gerçekleşen enflasyon, Nisan ayı verileriyle birlikte belirgin bir yükseliş sergiledi. 2026 yılının ilk dört ayındaki toplam fiyat artışı ise %14,64 seviyesine ulaştı.

ÖNE ÇIKAN HARCAMA GRUPLARI

Nisan ayında fiyat artışlarının en yoğun hissedildiği kategoriler eğitim ve konut grupları oldu:

Eğitim: Yıllık %50,60 artışla en yüksek artışın yaşandığı ana grup oldu.

Konut: Yıllık %46,60 artış oranıyla genel endekse en büyük katkıyı sağlayan kalemler arasında yer aldı.

ENAG VE İTO VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMA

TÜİK rakamlarının yanı sıra bağımsız araştırma grupları ve öncü veriler de açıklandı. ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık %5,07 arttığını, yıllık enflasyonun ise %55,38 olduğunu duyurdu. İTO (İstanbul Ticaret Odası) İstanbul'un Nisan ayı enflasyonunu (Ücretliler Geçinme İndeksi) aylık %3,74 olarak açıklamıştı.