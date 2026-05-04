Bugün altın ne kadar? 4 Mayıs 2026 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Haftanın açılışıyla birlikte altın piyasasında son durum merak konusu oldu. 4 Mayıs 2026 itibarıyla yatırımcılar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki güncel seviyeleri araştırıyor. İstanbul'un kalbi sayılan Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları, piyasaya yön veren en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan değişimler dikkat çekiyor. "Altın yükselecek mi?", "Gram altın kaç TL?" ve "Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda?" gibi sorular yatırımcıların gündeminde öne çıkıyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kuru hareketleri, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

4 MAYIS PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,17 (Alış) - 45,20 (Satış)

◼EURO: 52,94 (Alış) - 53,10 (Satış)

◼STERLİN: 61,39 (Alış) - 61,46 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (4 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.696,09 TL 6.697,09 TL Çeyrek Altın 10.858,00 TL 11.004,00 TL Yarım Altın 21.709,00 TL 22.008,00 TL Tam Altın 42.628,99 TL 43.477,02 TL Ata Altın 43.961,14 TL 45.077,40 TL 22 Ayar Bilezik 6.093,12 TL 6.147,23 TL Gümüş 109,91 TL 110,00 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 4 Mayıs Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.