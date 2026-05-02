Canlı altın fiyatları 2 Mayıs 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın piyasası, haftayı kapatmasının ardından Fed'in temkinli duruşu ve doların küresel ölçekteki güçlü seyriyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan ve günü 6 bin 713 liradan kapatarak yatırımcısını sevindiren gram altın, dün sabah saatleri itibarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fed'in faizleri beklentiler dahilinde sabit tutmasına rağmen, geleceğe yönelik "şahin" sinyalleri piyasalardaki risk iştahını sınırladı. Serbest piyasada çeyrek altın 10 bin 949 lira, Cumhuriyet altını ise 43 bin 683 lira seviyelerinden alıcı bulurken, analistler ABD'den gelecek olan imalat aktivitesi verilerinin altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. İşte 2 Mayıs Cumartesi canlı altın fiyatları!

2 MAYIS CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,17 (Alış) - 45,18 (Satış)

◼EURO: 52,95 (Alış) - 53,04 (Satış)

◼STERLİN: 61,36 (Alış) - 61,49 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (2 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.702,45 TL 6.702,45 TL Çeyrek Altın 10.864,00 TL 11.026,00 TL Yarım Altın 21.722,00 TL 22.052,00 TL Tam Altın 42.752,17 TL 43.592,92 TL Ata Altın 44.088,17 TL 45.197,56 TL 22 Ayar Bilezik 6.085,20 TL 6.144,84 TL Gümüş 109,37 TL 109,52 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Mayıs Cumartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.