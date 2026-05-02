Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları 2 Mayıs 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Canlı altın fiyatları 2 Mayıs 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatlarında Fed dalgalanması sürüyor! 1 Mayıs resmi tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde, küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4 bin 592 dolar seviyesine çekildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakmasının ardından tepki alımlarıyla 6 bin 713 liraya kadar tırmanan gram altın, 1 Mayıs'a yüzde 0,6’lık kayıpla başlayarak 6 bin 673 lira seviyesinden işlem görüyordu. Peki bugün gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum güncel verilerle haberimizde.

Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:53
Canlı altın fiyatları 2 Mayıs 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın piyasası, haftayı kapatmasının ardından Fed'in temkinli duruşu ve doların küresel ölçekteki güçlü seyriyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan ve günü 6 bin 713 liradan kapatarak yatırımcısını sevindiren gram altın, dün sabah saatleri itibarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fed'in faizleri beklentiler dahilinde sabit tutmasına rağmen, geleceğe yönelik "şahin" sinyalleri piyasalardaki risk iştahını sınırladı. Serbest piyasada çeyrek altın 10 bin 949 lira, Cumhuriyet altını ise 43 bin 683 lira seviyelerinden alıcı bulurken, analistler ABD'den gelecek olan imalat aktivitesi verilerinin altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. İşte 2 Mayıs Cumartesi canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.702,45 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.703,28 TL

2 MAYIS CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,17 (Alış) - 45,18 (Satış)

◼EURO: 52,95 (Alış) - 53,04 (Satış)

◼STERLİN: 61,36 (Alış) - 61,49 (Satış)

Canlı altın fiyatları 2 Mayıs 2026

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (2 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.702,45 TL 6.702,45 TL
Çeyrek Altın 10.864,00 TL 11.026,00 TL
Yarım Altın 21.722,00 TL 22.052,00 TL
Tam Altın 42.752,17 TL 43.592,92 TL
Ata Altın 44.088,17 TL 45.197,56 TL
22 Ayar Bilezik 6.085,20 TL 6.144,84 TL
Gümüş 109,37 TL 109,52 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Mayıs Cumartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
Süper Lig'in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
G.Saray'dan eski F.Bahçeli yıldıza transfer kancası!
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden!
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı!
Real Madrid'i Final Four'a göz kırptı!
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı!
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Tedesco'ya coşkulu karşılama!
G.Saray'a Onyedika müjdesi!
3 puan Rize'nin!
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok!
Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu!
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden!