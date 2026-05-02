Ziraat Türkiye Kupası
Bugün X'e (Twitter) neden girilemiyor, çöktü mü?

Sosyal medya devlerinde "erişim" krizi büyüyor! Instagram'daki aksaklıkların ardından X (Twitter) kullanıcıları da platforma girişte ve ana sayfa yenilemede sorunlar bildirmeye başladı. "Kullanım sınırı aşıldı" veya "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" uyarılarıyla karşılaşan sporseverler ve haber takipçileri, X'in ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte 2 Mayıs 2026 X erişim sorunu hakkında tüm bilinenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:02
Sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sıkıntısı yaşanıyor! Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar ana sayfa akışının güncellenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve "Bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Kullanıcılar alternatif platformlar üzerinden "Twitter çöktü mü?" sorusunu tartışırken, gözler platformun teknik ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, X'te küresel bir arıza mı var? İşte 2 Mayıs X erişim sorununa dair tüm gelişmeler...

X (TWITTER) ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Platform durumlarını anlık olarak raporlayan sitelerden alınan verilere göre, X üzerinde dünya genelinde bir yoğunluk ve hata bildirimi artışı gözlemleniyor.

X ÇÖKTÜ MÜ

Kullanıcıların bir kısmı "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" hatası aldığını, bir kısmı ise bildirimler sekmesine ulaşamadığını belirtiyor. Gelen ilk raporlar, sorunun belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp küresel bir sunucu dalgalanmasından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Henüz X platformundan veya Elon Musk'tan konuya dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak genellikle bu tür sorunlar sunucu güncellemeleri veya teknik bakım çalışmaları sırasında meydana gelebiliyor.

X'E NEDEN GİRİLMİYOR? (KULLANICI KONTROLLERİ)

Platform genelinde bir sorun olup olmadığını anlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Mobil veri ve Wi-Fi arasında geçiş yaparak sorunun cihazınızda olup olmadığını test edin.
  2. App Store veya Google Play üzerinden X uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.
  3. Mobil uygulamada sorun varsa, web tarayıcısı (x.com) üzerinden giriş yapmayı deneyin.
  4. Bazı durumlarda bölgesel DNS sorunları erişimi engelleyebilir; bağlantı ayarlarınızı kontrol etmek faydalı olabilir.

Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var!
F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca...
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | İran'da savaş bitti mi? Beyaz Saray'dan Kongre'ye mektup: Trump ek süre istemedi
Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı!
Beşiktaş'ta rota Orsolini!
Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı! Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı! 12:30
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! 12:11
Beşiktaş'ta rota Orsolini! Beşiktaş'ta rota Orsolini! 12:08
F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca... F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca... 12:03
Union Berlin-Köln maçı ne zaman? Union Berlin-Köln maçı ne zaman? 11:59
Hoffenheim-Stuttgart maçı hangi kanalda? Hoffenheim-Stuttgart maçı hangi kanalda? 11:38
Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a övgü! Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a övgü! 11:22
Osasuna-Barcelona maç bilgileri! Osasuna-Barcelona maç bilgileri! 11:10
Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 11:01
Şengün'ün "double double" performansı yetmedi Şengün'ün "double double" performansı yetmedi 10:57
Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! 10:53
Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! 10:43