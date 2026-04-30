2026-ALES/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | ALES sınav yeri sorgula

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın ter dökeceği ALES için hazırlıklar son aşamaya geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav merkezi tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri tamamlanan adayların giriş belgeleri sistem üzerine yüklendi. Adaylar, sınav günü yanında bulundurması gereken bu belge ile birlikte geçerli kimlik kartlarını ibraz ederek sınav salonlarına alınacak. Dijital ortamda sunulan belgede, adayın fotoğrafı ile birlikte sınav binasının açık adresi ve salon numarası gibi hayati bilgiler yer alıyor. İşte ALES sınav giriş belgesi ve detaylar!

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT! 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL İNDİRİLİR?

Sınav yerinizi öğrenmek ve giriş belgenizi indirip yazdırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

ÖSYM AİS Giriş: ÖSYM'nin resmi aday işlemleri adresi olan ais.osym.gov.tr sitesine gidin. Sisteme Giriş: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın (Dilerseniz e-Devlet şifresiyle de giriş sağlayabilirsiniz). Belge Görüntüleme: Menüde yer alan "Başvurularım/Tercihlerim" sekmesinden ilgili ALES dönemini seçerek "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Yazdırma İşlemi: Belgenin üzerinde fotoğrafınızın göründüğünden emin olarak "Yazdır" seçeneği ile çıktınızı alın.

2026 ALES-1 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), ÖSYM takvimine göre 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar için sınav binalarına giriş saati ve salon atamaları netleşmiş olup, sınav saat 10:15'te başlayacaktır. Sınavın diğer oturumları olan ALES/2'nin 26 Temmuz, ALES/3'ün ise 29 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Akademik kariyer kapısını aralayacak olan bu sınavda adayların sayısal ve sözel yetenekleri ölçülmektedir. Sınavda adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru yöneltilmektedir. Adayların bu 100 soruyu yanıtlaması için belirlenen toplam süre 150 dakikadır (2,5 saat). Sayısal bölümde temel matematik, geometri ve sayısal mantık soruları yer alırken; sözel bölümde okuma anlama ve sözel mantık muhakeme becerileri test edilmektedir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Mayıs'taki oturumun ardından adayların en çok merak edeceği konu olan sonuç açıklama tarihi ÖSYM tarafından belirlenmiştir. Buna göre:ALES/1 sınav sonuçlarının 5 Haziran 2026 tarihinde adayların erişimine açılması beklenmektedir. Adaylar sınav sonuçlarını her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebileceklerdir. Sınavdan elde edilen puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.