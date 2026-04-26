Canlı altın fiyatları | 26 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Nisan 2026 Pazar günü canlı altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı hareketli kapatan altın piyasasında ons altındaki dalgalanma, iç piyasadaki gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıyor. Özellikle Kapalıçarşı verileri doğrultusunda gram altın yeni seviyeleri test ederken, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. "Bugün gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 26 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ve anlık piyasa verileri...

26 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,98 (Alış) - 45,03 (Satış)

◼EURO: 52,74 (Alış) - 52,83 (Satış)

◼STERLİN: 60,89 (Alış) - 61,02 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (26 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.814,23 TL 6.815,04 TL Çeyrek Altın 11.085,00 TL 11.212,00 TL Yarım Altın 22.149,00 TL 22.383,00 TL Tam Altın 43.536,98 TL 44.392,59 TL Ata Altın 44.897,51 TL 46.026,67 TL 22 Ayar Bilezik 6.182,25 TL 6.229,54 TL Gümüş 109,46 TL 109,53 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Nisan Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.