Canlı altın fiyatları | 24 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Kapalıçarşı'da altın fiyatları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ardından haftanın son gününe yükselişle başladı. 24 Nisan Cuma günü, 6 bin 800 TL barajını aşan gram altın, yatırımcısının yüzünü güldürürken canlı altın fiyatları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, son kapanışını 6 milyon 860 bin lira dan yaptı. Peki bugün gram altın ne kadar? Pİyasalarda son durum ne? İşte 24 Nisan canlı altın fiyatları ve kur takibi!
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.800,58 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 6.801,45 TL
24 NİSAN CUMA CANLI DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 44,97 (Alış) - 40,01 (Satış)
◼EURO: 52,52 (Alış) - 52,62 (Satış)
◼STERLİN: 60,51 (Alış) - 60,67 (Satış)
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 NİSAN 2026)
|ALIŞ
|SATIŞ
|Gram Altın
|6.800,58 TL
|6.801,45 TL
|Çeyrek Altın
|11.090,00 TL
|11.215,00 TL
|Yarım Altın
|22.159,00 TL
|22.390,00 TL
|Tam Altın
|43.763,55 TL
|44.623,48 TL
|Ata Altın
|45.131,16 TL
|46.266,06 TL
|22 Ayar Bilezik
|6.162,93 TL
|6.212,63 TL
|Gümüş
|109,14 TL
|109,23 TL
NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Nisan Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.