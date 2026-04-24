Canlı altın fiyatları | 24 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Kapalıçarşı'da altın fiyatları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ardından haftanın son gününe yükselişle başladı. 24 Nisan Cuma günü, 6 bin 800 TL barajını aşan gram altın, yatırımcısının yüzünü güldürürken canlı altın fiyatları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, son kapanışını 6 milyon 860 bin lira dan yaptı. Peki bugün gram altın ne kadar? Pİyasalarda son durum ne? İşte 24 Nisan canlı altın fiyatları ve kur takibi!

24 NİSAN CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,97 (Alış) - 40,01 (Satış)

◼EURO: 52,52 (Alış) - 52,62 (Satış)

◼STERLİN: 60,51 (Alış) - 60,67 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.800,58 TL 6.801,45 TL Çeyrek Altın 11.090,00 TL 11.215,00 TL Yarım Altın 22.159,00 TL 22.390,00 TL Tam Altın 43.763,55 TL 44.623,48 TL Ata Altın 45.131,16 TL 46.266,06 TL 22 Ayar Bilezik 6.162,93 TL 6.212,63 TL Gümüş 109,14 TL 109,23 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Nisan Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.