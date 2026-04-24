Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 24 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

Canlı altın fiyatları | 24 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları, küresel gelişmeler nedeniyle istikrarsız seyrini sürdürüyor. 23 Nisan tatilinin altından haftanın son gününe yükselişle başlayan altın fiyatlarında gram, 6 bin 800 TL barajını geride bıraktı. Son zamanlarda yaşanan sert düşüşlerin ardından yeniden toparlanma sinyalleri vererek 'güvenli liman' olduğunu kanıtlayan altın, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte 24 Nisan Cuma günü canlı altın kuru takibi ve Kapalıçarşı'da altın fiyatları!

Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 06:57
Canlı altın fiyatları | 24 Nisan gram altın ne kadar? | Kapalıçarşı fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Kapalıçarşı'da altın fiyatları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ardından haftanın son gününe yükselişle başladı. 24 Nisan Cuma günü, 6 bin 800 TL barajını aşan gram altın, yatırımcısının yüzünü güldürürken canlı altın fiyatları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, son kapanışını 6 milyon 860 bin lira dan yaptı. Peki bugün gram altın ne kadar? Pİyasalarda son durum ne? İşte 24 Nisan canlı altın fiyatları ve kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.800,58 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.801,45 TL

24 NİSAN CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,97 (Alış) - 40,01 (Satış)

◼EURO: 52,52 (Alış) - 52,62 (Satış)

◼STERLİN: 60,51 (Alış) - 60,67 (Satış)

Canlı altın fiyatları 24 Nisan 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.800,58 TL 6.801,45 TL
Çeyrek Altın 11.090,00 TL 11.215,00 TL
Yarım Altın 22.159,00 TL 22.390,00 TL
Tam Altın 43.763,55 TL 44.623,48 TL
Ata Altın 45.131,16 TL 46.266,06 TL
22 Ayar Bilezik 6.162,93 TL 6.212,63 TL
Gümüş 109,14 TL 109,23 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Nisan Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'de flaş Asensio gelişmesi! Derbide...
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi...
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl'ı işaret etti! Coşkun Sabah'tan "etik olmaz" çıkışı...
Başkan Erdoğan'dan Özel mesajı: Görüşürüz neden görüşmeyelim! Terörsüz Türkiye mesajı: Süreçte sıkıntı yok
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri!
F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu! Yeni forveti böyle duyurdular
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... 01:21
Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! 01:12
Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... 01:12
Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! 01:12
Tekke'den penaltı tepkisi! Tekke'den penaltı tepkisi! 01:12
Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! 01:12
Trabzonspor penaltılarda turladı! Trabzonspor penaltılarda turladı! 01:12
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! 01:12
Samsun'da kırmızı kart kararı! Samsun'da kırmızı kart kararı! 01:12
F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu! Yeni forveti böyle duyurdular F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu! Yeni forveti böyle duyurdular 01:12
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! 01:12
F.Bahçe'den derbi öncesi flaş hamle! Osimhen… F.Bahçe'den derbi öncesi flaş hamle! Osimhen… 01:12