Ziraat Türkiye Kupası
Ege'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde? 24 Nisan Ege depremi hangi illerden hissedildi?

Ege'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde? 24 Nisan Ege depremi hangi illerden hissedildi?

Ege Denizi güne şiddetli bir sarsıntıyla başladı! AFAD verilerine göre, saat 06.18’de merkez üssü Girit Adası açıkları olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde, yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleşen deprem; Muğla, Aydın ve İzmir başta olmak üzere tüm kıyı şeridinde hissedildi. Özellikle Datça’da vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokağa dökülürken, bölgede gözler yetkililere çevrildi. Peki, Ege’deki bu şiddetli sarsıntı hasara yol açtı mı? Hangi illerden hissedildi? İşte detayları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:51
Ege'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde? 24 Nisan Ege depremi hangi illerden hissedildi?

Ege Denizi, 24 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde Girit Adası merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Nisan 2026 sabahı saat 06.18'de kaydedilen depremin yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Türkiye sınırlarına en yakın nokta olan Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 209 kilometre mesafede gerçekleşen sarsıntı, sığ odaklı olması nedeniyle geniş bir coğrafyada şiddetli hissedildi. Deprem anında kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde büyük panik yaşanırken, AFAD ve yerel birimler olası bir olumsuzluğa karşı saha tarama çalışmalarına başladı. İşte detaylar!

EGE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise, saat 06:18:51'de kaydedilen depremin merkez üssü Girit Adası olarak rapor edildi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.9 olarak teyit ederken, yerel büyüklüğünü (ML) 5.7 olarak ölçtü. Sarsıntının yerin sadece 5.0 kilometre derinliğinde, yani AFAD'ın verisinden daha sığ bir noktada gerçekleşmiş olması, sarsıntının Muğla ve çevresinde neden bu kadar keskin hissedildiğini de teknik olarak açıklıyor.

Ege'de korkutan deprem: 5,9 ile sallandı!

EGE DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Girit Adası açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, mesafe uzak olsa da şiddeti nedeniyle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında yankı buldu. Sarsıntı başta Muğla (Datça, Marmaris, Bodrum, Fethiye) olmak üzere; Aydın (Kuşadası, Didim), İzmir ve Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli bir şekilde hissedildi. Yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar sarsıntının yaklaşık 15-20 saniye sürdüğünü belirtirken, Muğla genelinde birçok kişinin sarsıntı sonrası park ve bahçelere çıktığı öğrenildi.

Ege Denizi'nde 5,9 deprem!

EGE DEPREMİ HASAR VAR MI?

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Ege Denizi'ni sarsan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki tüm yerel birimler ve güvenlik güçleri saha tarama faaliyetlerine başladı. Depremin merkez üssünün denizde olması ve Türkiye kıyılarına (Datça) yaklaşık 209 kilometre mesafede bulunması, sarsıntının şiddetine rağmen Türkiye tarafında yıkıcı bir etki yaratma ihtimalini düşürse de ekipler teyakkuza geçti.

Şu ana kadar başta Muğla Valiliği ve AFAD olmak üzere ilgili makamlara ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı bulunmuyor. Gökçeada'dan Fethiye'ye kadar uzanan geniş bir kıyı şeridinde hissedilen deprem sonrası, özellikle kırsal alanlarda ve köylerde tarama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi...
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi!
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
CHP'li Özkan Yalım'ın sevgililer günü harcaması ortaya çıktı: Aynı pırlanta yüzükten 4 adet aldı
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri!
F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu! Yeni forveti böyle duyurdular
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... 01:21
Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! 01:12
Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... 01:12
Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! 01:12
Tekke'den penaltı tepkisi! Tekke'den penaltı tepkisi! 01:12
Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! 01:12
Daha Eski
Trabzonspor penaltılarda turladı! Trabzonspor penaltılarda turladı! 01:12
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! 01:12
Samsun'da kırmızı kart kararı! Samsun'da kırmızı kart kararı! 01:12
F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu! Yeni forveti böyle duyurdular F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu! Yeni forveti böyle duyurdular 01:12
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! 01:12
F.Bahçe'den derbi öncesi flaş hamle! Osimhen… F.Bahçe'den derbi öncesi flaş hamle! Osimhen… 01:12