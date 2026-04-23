23 Nisan mesajları 2026 | 🎈Resimli, kısa, farklı, yeni, bayraklı 23 Nisan mesajları

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Ankara'da yakılan bağımsızlık meşalesi, yarınlarımızı aydınlatmaya devam ediyor. Bir milletin yeniden doğuşunun simgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ithaf edildi. Geleceğin teminatı olan çocuklara ve gelecek nesillere verilen bu değer, dünyadaki ilk ve tek 'Çocuk Bayramı' olurken 23 Nisan'da günün anlam ve önemine uygun mesaj ve sözler paylaşmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kısa, yeni, farklı, resimli ve bayraklı mesajlar!

KISA VE ÖZ 23 NİSAN MESAJLARI

🎈Egemenliğin, neşenin ve çocukların günü... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

🎈Geleceğin parlayan yıldızları çocuklarımızın bayramı kutlu, yarınları aydınlık olsun.

🎈Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. 23 Nisan kutlu olsun!

🎈Yüzlerindeki gülücük hiç eksilmesin. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun!

🎈Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bu emaneti çocuklara bırakan Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz.

🎈Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe yürüyen küçük adımların bayramıdır bugün. Teşekkürler Atam!

DUYGUSAL 23 NİSAN MESAJLARI

✨Bugün sadece çocukların değil, bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin bayramıdır. Meclisimizin 106. yaşı kutlu olsun.

✨Dünya üzerinde bir bayramı olan tek çocuk nesli bizimkidir. Bu gurur hepimizin! 23 Nisan neşe doluyor insan!

✨Çocukların korkusuzca güldüğü, oyunlar oynadığı bir dünya dileğiyle... Ulusal Egemenliğimiz daim olsun.

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖZLERİ

💎Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.

💎Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

💎Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

💎Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

💎Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içtenliklerine inanmaya ve alınan kararlara saygı duymaya alıştırmalıyız.

💎Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.

FARKLI 23 NİSAN MESAJLARI

🎊Bugün, Türkiye'nin kurtuluşunun simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu ve başarısı için her zaman yanlarında olacağız. Nice bayramlara!

🎊23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın önemini vurgulayan bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde büyüyeceğinin bir işaretidir. Bugün, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz çocuklarımıza olan güvenimizi ve sevgimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Her bir çocuğun hayallerine ulaşması ve başarılı bir gelecek inşa etmesi için elimizden geleni yapacağız. Kutlu olsun!

🎊Bugün, çocukların sevinciyle dolup taşan, egemenliğin ve özgürlüğün simgesi olan 23 Nisan'ı kutluyoruz. Çocuklarımız, geleceğin mimarlarıdır. Onların yüzlerindeki gülümseme, ülkemizin aydınlık yarınlarını müjdelemektedir. Onların yetişmesinde emeği geçen herkesi saygıyla anıyoruz. Geleceğe güvenle bakabilmemiz için çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Nice bayramlara!

🎊23 Nisan, umudun ve geleceğe olan güvenin simgesidir. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü coşkuyla kutluyoruz. Her bir çocuğun, geleceğin teminatı olduğunu biliyoruz. Onların mutluluğu ve başarısı, bizim için en büyük gururdur. Çocuklarımızın gözlerindeki umudu hiçbir zaman kaybetmeyecek ve onların her adımda yanlarında olacağız. Nice mutlu yıllara!

🎊23 Nisan, egemenliğin ve özgürlüğün çocuklara armağan edildiği, umudun ve sevginin en güzel şekilde kutlandığı bir gündür. Bugün, çocuklarımızın neşesiyle aydınlanan yüzlerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların masumiyeti ve enerjisi, ülkemizin geleceği için bize ilham veriyor. Her bir çocuğun, içindeki potansiyeli keşfetmesi ve en yüksek hayallerine ulaşması için yanlarında olacağız. Kutlu olsun!