23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı? | 23 Nisan Perşembe BİST alım-satım yapılacak mı?

Ulusal bayramların getirdiği resmi tatil düzenlemeleri, Türkiye ekonomisinin kalbi sayılan Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini de doğrudan etkiliyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar, Nisan ayının bu anlamlı gününde piyasaların likidite durumunu ve işlem takvimini sorgulayarak stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Sadece hisse senedi piyasasını değil; aynı zamanda bankacılık işlemlerini, EFT gönderimlerini ve takas süreçlerini de etkileyen bu takvimsel zorunluluk, finansal operasyonların planlanmasında kritik bir rol oynuyor. Mevzuatın getirdiği tatil standartları, Borsa İstanbul bünyesindeki tüm pazarların işleyişine yön verirken, yatırımcıların pozisyonlarını koruma veya yeni işlem yapma tercihlerini de bu yönde şekillendirmesi gerekiyor. Peki, perşembe günü borsa koridorlarında işlemler devam edecek mi, yoksa seanslara ara mı verilecek? İşte 2026 resmi tatil takvimine göre piyasaların izleyeceği yol haritası!

BORSA İSTANBUL 23 NİSAN'DA İŞLEM YAPACAK MI?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda, Borsa İstanbul, resmi tatil olması nedeniyle 23 Nisan 2026 Perşembe günü kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) dahil olmak üzere tüm piyasalarda seans yapılmayacaktır. Borsa İstanbul'un kapalı olduğu günlerde takas işlemleri de gerçekleştirilemez. 21 Nisan Salı günü yapılan işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü, 22 Nisan Çarşamba günü yapılan işlemlerin takası ise hafta sonunun ardından 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

PİYASALARDA BİR SONRAKİ İŞLEM GÜNÜ NE ZAMAN?

23 Nisan perşembe günü verilen aranın ardından, Borsa İstanbul'da seanslar 24 Nisan 2026 Cuma günü sabah açılış seansı ile birlikte normal düzenine dönecektir. Yatırımcıların takas tarihlerindeki bu 1 günlük kaymayı hesaplayarak teminat ve nakit ihtiyaçlarını planlamaları önem arz etmektedir.