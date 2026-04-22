Haberler 23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı? | 23 Nisan Perşembe BİST alım-satım yapılacak mı?

23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı? | 23 Nisan Perşembe BİST alım-satım yapılacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü ve çocuk bayramı kutlanırken, finans dünyasında da takvimler resmi tatil moduna geçmeye hazırlanıyor. Her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla kutlanan bu milli günün, sermaye piyasalarındaki işlem döngüsüne nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Yatırım kararlarını şekillendiren ve takas günlerini hesaplayan borsa takipçileri, işlem saatlerinde bir değişiklik olup olmadığını titizlikle araştırıyor. Özellikle haftanın dördüncü işlem gününe denk gelen bu önemli tarihte, pay piyasalarından borçlanma araçlarına kadar tüm platformlardaki son durum, mevzuat çerçevesinde şekilleniyor. Peki, 23 Nisan'da borsa kapılarını açacak mı?

Ulusal bayramların getirdiği resmi tatil düzenlemeleri, Türkiye ekonomisinin kalbi sayılan Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini de doğrudan etkiliyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar, Nisan ayının bu anlamlı gününde piyasaların likidite durumunu ve işlem takvimini sorgulayarak stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Sadece hisse senedi piyasasını değil; aynı zamanda bankacılık işlemlerini, EFT gönderimlerini ve takas süreçlerini de etkileyen bu takvimsel zorunluluk, finansal operasyonların planlanmasında kritik bir rol oynuyor. Mevzuatın getirdiği tatil standartları, Borsa İstanbul bünyesindeki tüm pazarların işleyişine yön verirken, yatırımcıların pozisyonlarını koruma veya yeni işlem yapma tercihlerini de bu yönde şekillendirmesi gerekiyor. Peki, perşembe günü borsa koridorlarında işlemler devam edecek mi, yoksa seanslara ara mı verilecek? İşte 2026 resmi tatil takvimine göre piyasaların izleyeceği yol haritası!

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda, Borsa İstanbul, resmi tatil olması nedeniyle 23 Nisan 2026 Perşembe günü kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) dahil olmak üzere tüm piyasalarda seans yapılmayacaktır. Borsa İstanbul'un kapalı olduğu günlerde takas işlemleri de gerçekleştirilemez. 21 Nisan Salı günü yapılan işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü, 22 Nisan Çarşamba günü yapılan işlemlerin takası ise hafta sonunun ardından 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

23 Nisan perşembe günü verilen aranın ardından, Borsa İstanbul'da seanslar 24 Nisan 2026 Cuma günü sabah açılış seansı ile birlikte normal düzenine dönecektir. Yatırımcıların takas tarihlerindeki bu 1 günlük kaymayı hesaplayarak teminat ve nakit ihtiyaçlarını planlamaları önem arz etmektedir.

