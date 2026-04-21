CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 24 Nisan tatil mi? Cuma günü okul var mı? MEB takvimi!

24 Nisan tatil mi? Cuma günü okul var mı? MEB takvimi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yurdu sardı! Resmi tatil takvimine göre 23 Nisan'da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 22 Nisan Çarşamba yarım gün mü? 24 Nisan Cuma tatil ilan edildi mi? Öğrenciler için 4 günlük tatil fırsatı doğacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve resmi kaynaklardan gelen son dakika bilgileri...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler tatil takvimini merak ediyor. 2026 yılı resmi tatil programına göre 23 Nisan günü okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle "23 Nisan resmi tatil mi?", "22 Nisan yarım gün mü?" ve "24 Nisan tatil olacak mı?" soruları gündeme geldi. Öğrenciler 4 günlük tatil ihtimalini araştırırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 takvimi yakından takip ediliyor. 22 Nisan'da eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği ve 24 Nisan Cuma günü için tatil kararı olup olmadığı merak konusu oldu. 2026 MEB tatil takvimi ve 23 Nisan haftasına dair tüm detaylar haberimizde...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Perşembe gününe denk gelmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 23 Nisan günü tam gün resmi tatildir. Bu tarihte okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, OKUL VAR MI?

En çok merak edilen konulardan biri olan 22 Nisan Çarşamba günü, resmi bir tatil veya yarım gün statüsünde değildir. 22 Nisan'da tüm okullar ve kamu daireleri tam gün mesaiye devam edecektir. 23 Nisan kutlamaları için okullarda yapılacak hazırlıklar ders saatleri içerisinde yürütülecektir.

24 NİSAN CUMA TATİL OLACAK MI? (4 GÜNLÜK TATİL İDDİASI)

Perşembe gününün tatil olmasıyla birlikte gözler 24 Nisan Cuma gününe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel çalışma takviminde 24 Nisan Cuma günü için bir tatil kararı bulunmamaktadır. Henüz valiliklerden veya hükümetten 24 Nisan'ın idari izin kapsamına alınarak tatilin hafta sonuyla birleştirilmesine dair resmi bir açıklama gelmedi. Aksi bir karar açıklanmadığı sürece öğrenciler ve memurlar 24 Nisan Cuma günü görevlerinin başında olacak.

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Okullar ve Üniversiteler: Kapalı.

Kamu Kurumları (Belediyeler, Valilikler): Kapalı.

Bankalar ve Borsa İstanbul: Kapalı.

Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı, acil servisler hizmete devam edecek.

ASpor CANLI YAYIN

Tottenham'ın yıldızı F.Bahçe'ye!
G.Saray'dan Portekizli yıldıza kanca!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel için hesap vakti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde...
Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 30. hafta görünümü! 09:46
F.Bahçe o yıldız ile ön protokol imzaladı! 09:43
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda! 09:33
Osimhen için karar çıktı! F.Bahçe derbisinde... 09:30
Beşiktaş'tan savunmaya dev hamle! 09:25
Gençlerbirliği'nin rakibi Galatasaray! 09:24
Daha Eski
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçı bilgleri 08:37
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:12
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:11
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! 00:55
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:55
G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! 00:55