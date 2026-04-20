Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 20 Nisan puan durumu!

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 20 Nisan 2026 Pazartesi günü haftanın ilk heyecanı yaşandı. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfağa girerken kayınvalideler ise puanlama yaptı. İzleyiciler "Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?" ve "Çeyrek altını kim aldı?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ilk gününde en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu. 20 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı programı takip edenler tarafından merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da 79 puanla en yakın rakibine 3 puan farkla 15 altın bileziği alan isim Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın final gününde yarışmaya veda eden isim Fatoş oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN TABLOSU 17 NİSAN 2026

Aysun: 79 PUAN

Tuğba: 76 PUAN

Hatice: 71 PUAN

Fatoş: 61 PUAN

YENİ HAFTA, YENİ REKABET!

Gelinim Mutfakta'da bu hafta da tansiyon oldukça yüksek. Geçtiğimiz hafta elenen ismin ardından stüdyoya dahil olan yeni gelin ve kayınvalide, dengeleri değiştirmeye kararlı. 10 altın bilezik için kıyasıya sürecek olan 5 günlük maratonda ilk adım bugün atıldı.