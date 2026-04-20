Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan'da bankalar tatil mi?

23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan'da bankalar tatil mi?

23 Nisan’da bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığı için bankalar kapalı olacak. Bu nedenle şubelerden işlem yapılamayacak. “23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı?” sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Havale işlemleri aynı banka içinde devam ederken, EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününe aktarılacak.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 06:58
23 Nisan bankalar açık mı? 23 Nisan'da bankalar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için bankaların çalışma düzeni ve para transferi işlemleri normal günlerden farklılık gösteriyor. "23 Nisan'da bankalar açık mı?" sorusu araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. Şubeler kapalı olacağı için işlemler dijital kanallar üzerinden yapılabilecek. Aynı banka içindeki havale işlemleri anlık gerçekleşirken, farklı bankalar arası EFT işlemleri resmi tatil sonrası işleme alınacak.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan'da bankalar kapalıdır. 23 Nisan resmi tatil statüsünde olduğu için Türkiye genelindeki tüm banka şubeleri hizmet vermeyecektir. Bankacılık işlemlerinizi şubeden yapmanız gerekiyorsa, işlemlerinizi 22 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlamanız veya 24 Nisan Cuma gününü beklemeniz gerekir.

23 NİSAN EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

Para transferi işlemlerinde kullandığınız yönteme göre durum değişiklik gösterir. 23 Nisan'da da olsa, saat ve gün fark etmeksizin FAST sistemi ile 7/24 para transferi yapabilirsiniz. (Limitler dahilinde anlık olarak hesaba geçer.) Aynı bankadan başka bir hesaba para gönderiyorsanız (Havale), bu işlem tatil günlerinde de anında gerçekleşir. Farklı bankalar arası yapılan EFT işlemleri resmi tatillerde işleme alınmaz. 23 Nisan'da yapacağınız bir EFT, bankaların açılacağı ilk iş günü olan 24 Nisan Cuma sabahı hesaplara iletilir.

ATM VE İNTERNET BANKACILIĞI

Banka şubeleri kapalı olsa da şu kanallar üzerinden işlem yapmaya devam edebilirsiniz. ATM'lerde para çekme, yatırma ve fatura ödeme işlemleri kesintisiz sürer. Mobil ve İnternet Bankacılığında ise EFT dışındaki tüm dijital işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

