Canlı altın fiyatları | 19 Nisan gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları 19 Nisan 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftalık kapanışın ardından iç piyasada hareketlilik sürerken "Bugün gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" soruları araştırılıyor. Küresel piyasalardaki ons altın fiyatındaki değişim, iç piyasadaki rakamlara da yansımaya devam ediyor. Kapalıçarşı verilerine göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında anlık güncellemeler yaşanıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar alış-satış makasını yakından izlerken, özellikle gram altındaki kritik seviyeler dikkat çekiyor. 19 Nisan 2026 canlı altın fiyatları listesinde güncel rakamlar merak ediliyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.965,35 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.966,26 TL

19 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,84 (Alış) - 44,86 (Satış)

◼EURO: 52,74 (Alış) - 52,89 (Satış)

◼STERLİN: 60,54 (Alış) - 60,80 (Satış)

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 965 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 965 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 881 bin lira, en yüksek 6 milyon 965 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 6 milyon 965 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 935 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 183 milyon 548 bin 249,26 lira, işlem miktarı ise 1.186,04 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 545 milyon 509 bin 706,45 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Şekerbank, Dünya Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (19 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.965,35 TL 6.966,26 TL Çeyrek Altın 11.324,00 TL 11.496,00 TL Yarım Altın 22.649,00 TL 23.061,00 TL Tam Altın 44.855,37 TL 45.775,51 TL Ata Altın 46.257,10 TL 47.460,50 TL 22 Ayar Bilezik 6.338,51 TL 6.384,31 TL Gümüş 116,40 TL 116,50 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Nisan Pazar günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.