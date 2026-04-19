Az önce deprem mi oldu? 19 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER | Türkiye'de sarsıntılar hız kesmiyor! Bugün sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinden hafif şiddetli sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine göre, Antalya açıklarında ve Marmara Denizi'nde küçük çaplı hareketlilikler kaydedildi. Peki, bugün deprem mi oldu? İşte 19 Nisan 2026 güncel deprem verileri ve sarsıntı hissedilen iller...

DEPREM Mİ OLDU? (19 NİSAN 2026)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün kaydedilen öne çıkan bazı sarsıntılar şu şekildedir:

Antalya (Kumluca Açıkları): Saat 10:47'de yerin 12 km derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Denizli (Güney): Saat 06:13'te 2.9 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı kaydedildi.

Marmara Denizi: İstanbul ve Tekirdağ açıklarında gece saatlerinde 2.1 ve 2.3 büyüklüğünde mikro sarsıntılar ölçüldü.

Erzincan: Dün akşam saatlerinde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı hareketlilik düşük seviyede devam ediyor.

