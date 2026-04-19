Haberler Haberler 23 Nisan’da hastaneler açık mı? Sağlık ocakları çalışıyor mu?

23 Nisan’da hastaneler açık mı? Sağlık ocakları çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar “23 Nisan’da hastaneler açık mı?” ve “Poliklinikler çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. 23 Nisan Perşembe günü hastanelerin çalışma düzeni kapsamında acil servisler açık olacak, poliklinikler ise hizmet vermeyecek. İşte resmi tatilde hastanelerin çalışma saatlerine dair detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 18:16 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 07:03
23 Nisan’da hastaneler açık mı? Sağlık ocakları çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacak. Sağlık randevusu olan veya hastaneye gitmeyi planlayan vatandaşlar, "Hastaneler 23 Nisan'da açık mı?" ve "Sağlık ocakları bugün kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Bayram tatili kapsamında sağlık kurumlarının çalışma düzenine dair en son bilgiler...

23 NİSAN'DA HASTANELER VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

23 Nisan Perşembe günü resmi tatil statüsünde olduğu için devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerindeki poliklinik hizmetleri kapalı olacaktır. Bu tarihte rutin muayeneler yapılmayacak ve randevulu sistem (MHRS) üzerinden işlem gerçekleştirilmeyecektir. Hastaneler normal çalışma düzenine 24 Nisan Cuma sabahı saat 08.00 itibarıyla dönecektir.

23 NİSAN'DA ACİL SERVİS AÇIK MI?

Resmi tatillerde sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına hastanelerin "Acil Servis" bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Acil müdahale gerektiren durumlar için tüm hastanelerin acil servisleri tam kapasiteyle açık kalacaktır.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacaktır. Aile hekimleri bu tarihte hizmet vermeyecektir.

