Canlı altın fiyatları | 17 Nisan gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | 17 Nisan Cuma günü altın piyasası, haftalık kapanış öncesi alıcılı bir seyir izliyor. Haftaya 6,9 milyon TL bandında dengelenerek başlayan standart altının kilogramı, dünkü 6 milyon 918 bin 400 liralık kapanışının ardından bugün 6 milyon 935 bin liraya ulaştı. Küresel piyasalarda ons altının 4.818 dolar seviyesinde tutunması ve iç piyasadaki talep, gram altın fiyatlarını 7.000 TL sınırına kadar taşıdı. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada oluşan 17 Nisan 2026 güncel altın alış-satış tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.911,39 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.912,25 TL

17 NİSAN CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,84 (Alış) - 44,85 (Satış)

◼EURO: 52,81 (Alış) - 52,91 (Satış)

◼STERLİN: 60,60 (Alış) - 60,76 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 806 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 806 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 935 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6475, satışta 44,8264 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,6368, satışta 44,8157 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 artışla 94,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (17 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.911,39 TL 6.912,25 TL Çeyrek Altın 11.253,00 TL 11.410,00 TL Yarım Altın 22.507,00 TL 22.889,00 TL Tam Altın 44.212,10 TL 45.080,47 TL Ata Altın 45.593,73 TL 46.739,88 TL 22 Ayar Bilezik 6.279,27 TL 6.331,68 TL Gümüş 113,20 TL 113,30 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Nisan Cuma günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.