Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Az önce deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Nisan ayının ortasında yer kabuğu hareketliliği farklı illerde kendini hissettiriyor. 17 Nisan 2026 sabahı paylaşılan AFAD ve Kandilli verilerine göre; Bolu Merkez'de 2.3, Malatya Yeşilyurt'ta 2.0 ve Balıkesir Sındırgı'da 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Gece yarısından bu yana mikro ölçekli sarsıntıların sürdüğü bölgelerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, vatandaşlar "az önce deprem mi oldu" ve "en son nerede deprem oldu" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Nisan güncel son depremler listesi ve detayları.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 08:31
SON DEPREMLER | 17 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin sismik haritasında Bolu, Balıkesir ve Malatya hatları öne çıktı. AFAD'dan alınan son dakika bilgilerine göre; gecenin en dikkat çeken sarsıntısı saat 01:19'da Bolu Merkez'de yerin 6.61 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Sabaha karşı saat 02:07'de Balıkesir Sındırgı ve 02:09'da Malatya Yeşilyurt'ta kaydedilen 2.0 büyüklüğündeki sarsıntılar, düşük şiddeti sebebiyle yerel halk tarafından hissedilmedi. İşte 17 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel sarsıntı detayları...

DEPREM Mİ OLDU? (17 NİSAN 2026)

  • Merkez (Bolu): Saat 01:19'da yerin 6.61 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Yeşilyurt (Malatya): Saat 02:09'da yerin 8.65 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
  • Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:07'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.
  • Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:12'de aynı bölgede yerin 10.8 km derinliğinde 1.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha rapor edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler listesi | 17 Nisan 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi | 17 Nisan 2026

G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine...
F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
Kıvanç Tatlıtuğ’un minik oğlu Kurt Efe 4 yaşında! Doğum günü partisindeki karelere beğeni yağdı...
Okul saldırıları sonrası ailelere uyarı | Çıkış yolu: Kur'an-ı Kerim, Steteskop ve Teleskop
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo...
Fenerbahçe liderlik aşkına!
Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... 10:12
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:41
Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? 09:36
F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! 09:36
G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine... G.Saray'da büyük değişim kapıda! Torreira'nın yerine... 09:19
Antalyaspor-Konyaspor maçı ayrıntıları! Antalyaspor-Konyaspor maçı ayrıntıları! 08:51
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:05
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:04
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 01:01
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 01:01
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! 01:01
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 01:01