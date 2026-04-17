Az önce deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER | 17 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin sismik haritasında Bolu, Balıkesir ve Malatya hatları öne çıktı. AFAD'dan alınan son dakika bilgilerine göre; gecenin en dikkat çeken sarsıntısı saat 01:19'da Bolu Merkez'de yerin 6.61 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Sabaha karşı saat 02:07'de Balıkesir Sındırgı ve 02:09'da Malatya Yeşilyurt'ta kaydedilen 2.0 büyüklüğündeki sarsıntılar, düşük şiddeti sebebiyle yerel halk tarafından hissedilmedi. İşte 17 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel sarsıntı detayları...

DEPREM Mİ OLDU? (17 NİSAN 2026)

Merkez (Bolu): Saat 01:19'da yerin 6.61 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeşilyurt (Malatya): Saat 02:09'da yerin 8.65 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:07'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.

Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:12'de aynı bölgede yerin 10.8 km derinliğinde 1.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha rapor edildi.

