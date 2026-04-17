Az önce deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER | 17 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin sismik haritasında Bolu, Balıkesir ve Malatya hatları öne çıktı. AFAD'dan alınan son dakika bilgilerine göre; gecenin en dikkat çeken sarsıntısı saat 01:19'da Bolu Merkez'de yerin 6.61 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Sabaha karşı saat 02:07'de Balıkesir Sındırgı ve 02:09'da Malatya Yeşilyurt'ta kaydedilen 2.0 büyüklüğündeki sarsıntılar, düşük şiddeti sebebiyle yerel halk tarafından hissedilmedi. İşte 17 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel sarsıntı detayları...
DEPREM Mİ OLDU? (17 NİSAN 2026)
- Merkez (Bolu): Saat 01:19'da yerin 6.61 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Yeşilyurt (Malatya): Saat 02:09'da yerin 8.65 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
- Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:07'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.
- Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:12'de aynı bölgede yerin 10.8 km derinliğinde 1.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha rapor edildi.
ASpor CANLI YAYIN