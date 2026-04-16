Gelinim Mutfakta puan durumu | 16 Nisan kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN | Gelinim Mutfakta'da Sultanlar Haftası fırtınası esiyor! Eski şampiyonlar Aysun ve Hatice'nin dönüşüyle mutfakta tansiyon hiç düşmüyor. Haftanın dördüncü gününde en lezzetli tabağı hazırlayıp kayınvalidelerden tam not almak isteyen gelinler, çeyrek altın için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, 16 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Aysun ve Hatice kaç puan aldı? İşte 16 Nisan Perşembe puan durumu ve detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLACAK?

HAFTALIK FİNAL ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ

Yarın gerçekleşecek olan haftalık finalde tam 10 altın bilezik sahibini bulacak. Aysun'un dünkü liderliği genel tabloyu hareketlendirirken; Hatice, Yeşim ve Tuğba arasındaki puan farkının az olması, cuma günü nefes kesen bir finalin yaşanacağının sinyallerini veriyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 NİSAN 2026

AYSUN- 21 Puan

TUĞBA- 18 Puan

FATOŞ- 7 Puan

HATİCE- 9 Puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 14 NİSAN 2026

HATİCE: 20 Puan

AYSUN: 16 Puan

TUĞBA: 14 Puan

FATOŞ: 10 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN PUAN DURUMU

FATOŞ: 22 Puan

AYSUN: 16 Puan

TUĞBA: 10 Puan

HATİCE: 6 Puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.