FED FAİZ KARARI NE ZAMAN? Nisan 2026 FED toplantı tarihi ve karar saati belli oldu!

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelecek olan faiz kararına kilitlendi. Enflasyon verileri, istihdam rakamları ve ABD ekonomisinden gelen son sinyaller ışığında şekillenecek olan karar, altın, dolar ve borsa üzerinde doğrudan etkili olacak. Yatırımcılar "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, analistler de olası senaryoları masaya yatırdı. İşte 29 Nisan 2026 FED faiz kararı saati ve toplantı detayları...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED'in 2026 yılı toplantı takvimine göre, Nisan ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı iki gün sürecek. Toplantı 28 - 29 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı ise 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. FED Başkanı Jerome Powell, kararın ardından saat 21.30'da kameraların karşısına geçerek ekonomik gidişata dair mesajlar verecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR? (BEKLENTİ VE TAHMİNLER)

Nisan toplantısı öncesinde ekonomistler ve piyasa analistleri iki ana senaryo üzerinde duruyor. Enflasyonun hedeflenen %2 seviyesine iniş hızının yavaşlaması durumunda, FED'in faizleri mevcut seviyesinde (örneğin %5.25 - 5.50 bandında) sabit bırakması bekleniyor. Eğer ABD istihdam verilerinde belirgin bir soğuma gözlenirse, FED'in yılın ilk faiz indirim döngüsünü bu toplantıda başlatabileceği konuşuluyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM: ALTIN VE DOLAR NASIL ETKİLENİR?

Dolar endeksi (DXY) gücünü koruyabilir, ons altın fiyatlarında ise baskılanma görülebilir. Küresel bazda doların zayıflaması, ons altın ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanması öngörülüyor.