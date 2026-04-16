Bugün X'e (Twitter) neden girilemiyor, çöktü mü?

Ziraat Türkiye Kupası
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklarla gündeme geliyor. Kullanıcılar, "X çöktü mü?" ve "Twitter’a neden girilmiyor?" sorularına yanıt ararken, erişim sorunlarının kaynağı merak ediliyor. İşte 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla X platformundaki son durum ve erişim sorununa dair detaylar...

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sıkıntısı yaşanıyor! Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar ana sayfa akışının güncellenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve "Bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Kullanıcılar alternatif platformlar üzerinden "Twitter çöktü mü?" sorusunu tartışırken, gözler platformun teknik ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, X'te küresel bir arıza mı var? İşte 16 Nisan Perşembe X erişim sorununa dair tüm gelişmeler...

X (TWITTER) ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Platform durumlarını anlık olarak raporlayan sitelerden alınan verilere göre, X üzerinde dünya genelinde bir yoğunluk ve hata bildirimi artışı gözlemleniyor.

Kullanıcıların bir kısmı "Gönderiler şu anda yüklenemiyor" hatası aldığını, bir kısmı ise bildirimler sekmesine ulaşamadığını belirtiyor. Gelen ilk raporlar, sorunun belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp küresel bir sunucu dalgalanmasından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Henüz X platformundan veya Elon Musk'tan konuya dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak genellikle bu tür sorunlar sunucu güncellemeleri veya teknik bakım çalışmaları sırasında meydana gelebiliyor.

X'E NEDEN GİRİLMİYOR? (KULLANICI KONTROLLERİ)

Platform genelinde bir sorun olup olmadığını anlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Mobil veri ve Wi-Fi arasında geçiş yaparak sorunun cihazınızda olup olmadığını test edin.
  2. App Store veya Google Play üzerinden X uygulamasının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.
  3. Mobil uygulamada sorun varsa, web tarayıcısı (x.com) üzerinden giriş yapmayı deneyin.
  4. Bazı durumlarda bölgesel DNS sorunları erişimi engelleyebilir; bağlantı ayarlarınızı kontrol etmek faydalı olabilir.

Daha Eski
