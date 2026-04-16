Az önce deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler

Sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine kilitlendi! Bugün sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi, Akdeniz ve Kahramanmaraş çevresinde mikro ölçekli sarsıntılar kaydedilirken, "Deprem mi oldu?" sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti. Peki, az önce deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde sarsıntı yaşandı? İşte 16 Nisan Perşembe Kandilli ve AFAD güncel son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? (16 NİSAN 2026)

Kahramanmaraş - Onikişubat: Saat 07:12 | Büyüklük: 2.8 | Derinlik: 7.0 km

Ege Denizi - Muğla Açıkları: Saat 06:45 | Büyüklük: 3.1 | Derinlik: 12.4 km

Malatya - Yeşilyurt: Saat 05:20 | Büyüklük: 2.4 | Derinlik: 5.0 km

Çanakkale - Biga: Saat 04:10 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 9.0 km

