AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL 2. dönem sonuç takvimi

2026 yılı eğitim takvimi içerisinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavları, Türkiye genelinde geniş bir katılımla tamamlandı. İş hayatı veya farklı nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen bireylerin gelecek planlarını şekillendiren bu sınavların ardından, sonuçların ilan edileceği tarih MEB tarafından belirlendi. Sınav kağıtlarının optik okuyucular aracılığıyla değerlendirilme aşamasına geçilmesiyle birlikte, öğrenciler "Açık Lise sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlık, her yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaf bir değerlendirme süreci işleterek öğrencilerin başarı puanlarını dijital sistem üzerinden ilan etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar!

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav uygulama takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.

AÖL SONUÇ SORGULAMA VE İTİRAZ SÜRECİ

Açık Lise öğrencilerinin sonuç ekranında dikkat etmesi gereken kritik noktalar şunlardır:

👉Sonuç Ekranı: Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "AÖL Bilgi Yönetim Sistemi" üzerinden notlarını görüntüleyebilecekler.

👉Kredi Hesaplama: Ders geçme notu 45 olan sistemde, başarılı olunan her dersin kredisi öğrencinin toplam kredisine eklenecek.

👉Mezuniyet Şartları: Toplam kredisi 170 ve üzeri olan, zorunlu derslerini tamamlayan ve en az 8 dönem şartını yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkı kazanacak.

👉İtiraz Hakkı: Sınav sonuçlarında hata olduğunu düşünen adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 takvim günü içerisinde MEB'in itiraz portalı üzerinden başvuruda bulunabilecek.

AÇIK LİSE MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, "Mezuniyet İncelemesi" sürecine girecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından öğrenciler, e-Devlet üzerinden barkodlu mezuniyet belgelerini alabilecek veya bağlı bulundukları Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinden diplomalarını talep edebilecekler. Özellikle üniversite sınavına girmeyi planlayan adaylar için bu belgelerin zamanında alınması büyük önem taşıyor.