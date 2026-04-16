Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 | Başvurular ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce aday, uzun süredir beklenen 15 bin personel alımı müjdesine kilitlendi. Mübaşir, infaz koruma memuru (İKM), zabıt katibi ve koruma güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolarda yapılacak istihdam için takvim netleşiyor. İşte 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ve şartlarına dair son durum...

Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım sona eriyor! Adalet Bakanı tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan 15 bin yeni personel istihdamı için resmi kılavuzun yayınlanması bekleniyor. Adliye personeli, ceza infaz kurumu görevlisi ve merkez teşkilatı için yapılacak alımlarda kontenjan dağılımı ve başvuru tarihleri adayların en çok araştırdığı konular arasında. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte 16 Nisan son dakika gelişmeleri...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için resmi duyuru ve kılavuzun Nisan ayı sonuna kadar yayımlanması öngörülüyor. Geçmiş yıllardaki alım takvimleri göz önüne alındığında, başvuruların Nisan sonu veya Mayıs başında e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. İlan metni yayımlandığında, Bakanlığın resmi internet sitesi (adalet.gov.tr) ve Resmî Gazete üzerinden eş zamanlı olarak duyurulacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

15 bin kişilik büyük kontenjanın şu kadrolara dağılması bekleniyor:

  1. İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
  2. Zabıt Katibi
  3. Mübaşir
  4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  5. Teknisyen, Şoför ve Destek Personeli

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı ilanında adaylarda aranacak temel şartlar şunlar olacak:

  • 2024 KPSS'den (Lisans, Ön Lisans veya Ortaöğretim) en az 70 puan almış olmak.
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • İnfaz ve koruma memurları için 30, diğer kadrolar için genellikle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

PERSONEL ALIMI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, duyuru yayımlandığı andan itibaren aşağıdaki adımları izleyerek başvuru yapabilecek ve süreci takip edebilecek:

  • Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılacak.
  • İlgili ilanın yanındaki "Başvur" butonuyla gerekli belgeler yüklenecek.
  • Sözlü mülakat tarihleri ve sonuçlar yine aynı platform üzerinden ilan edilecek.

