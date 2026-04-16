23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? | Nöbetçi eczane listesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri değişti. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "23 Nisan'da eczaneler açık mı?" ve "Eczaneler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. Peki, resmi tatillerde eczaneler nasıl çalışır? İşte 23 Nisan 2026 Perşembe günü eczanelerin çalışma düzenine dair tüm detaylar...

23 NİSAN PERŞEMBE ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için Türkiye genelindeki eczaneler kapalı olacaktır. Bu tarihte sadece "Nöbetçi Eczaneler" hizmet verecektir. Eczanelerin normal çalışma düzeni 24 Nisan Cuma sabahı itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Resmi tatil boyunca mahallenizdeki veya size en yakın konumdaki nöbetçi eczaneleri şu yöntemlerle öğrenebilirsiniz:

"TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından il ve ilçe seçerek güncel listeye ulaşabilirsiniz. Türk Eczacıları Birliği (TEB): teb.org.tr veya bağlı bulunduğunuz ilin Eczacı Odası resmi internet sitesi üzerinden.

teb.org.tr veya bağlı bulunduğunuz ilin Eczacı Odası resmi internet sitesi üzerinden. Eczane Camları: Her eczanenin kapısında veya camında, o bölgedeki nöbetçi eczanelerin isim ve adres bilgilerini içeren bir liste asılı bulunmaktadır.

SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Perşembe günü Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacaktır. Hastanelerde ise poliklinikler kapalıdır, ancak Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.