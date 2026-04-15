Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TUS tercihler ne zaman 2026? ÖSYM TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

TUS tercihler ne zaman 2026? ÖSYM TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

TUS 1. Dönem tercih maratonu için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hekimler için en kritik aşama olan yerleştirme süreci gündeme oturdu. Adaylar, aldıkları puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda eğitim araştırma hastaneleri ile üniversitelerin tıp fakültelerindeki kontenjanlar için tercihlerini yapacak. ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte aktif hale gelecek olan sistem üzerinden yapılacak seçimler, hekimlerin hangi branşta uzmanlaşacağını belirleyecek. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır ve kontenjanlar ne zaman belli olur? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 22:17
TUS tercihler ne zaman 2026? ÖSYM TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

2026 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının 15 Nisan itibarıyla ilan edilmesi, sağlık camiasında büyük bir hareketlilik başlattı. Aylar süren yoğun çalışma temposunun ardından aldıkları puanları öğrenen hekimler, şimdi kariyerlerini şekillendirecek olan tercih takvimine odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından her sınav döneminden sonra yayımlanan tercih kılavuzu, bu yıl da kontenjan dağılımları, branşların özel şartları ve yerleştirme puan türleri hakkında en güncel bilgileri sunacak. Hekimler, başarı sıralamalarını ve hastane kapasitelerini analiz ederek uzmanlık eğitimine başlayacakları kurumu seçmek için gün sayıyor. İşte TUS tercih tarihleri ve merak edilenler!

ÖSYM TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

2026 TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, TUS tercih tarihlerini genellikle sonuçların açıklanmasını takip eden bir hafta içerisinde duyurmaktadır. 15 Nisan'da puanların ilan edildiği göz önüne alındığında, 2026-TUS 1. Dönem tercihlerinin Nisan ayının son haftası itibarıyla başlatılması bekleniyor. Tercih süreci başladığında adaylar, yaklaşık bir haftalık bir süre boyunca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden seçimlerini kaydedebilecekler. Resmi tarihler ilan edilir edilmez adayların sisteme giriş yapması büyük önem taşıyor.

TUS TERCİHLERİNDE KRİTİK BİLGİLER

Hekimlerin tercih yaparken göz önünde bulundurması gereken yasal ve teknik zorluklar şu şekilde özetlenebilir:

  • Tercih Sayısı: Adayların TUS tercihlerinde en fazla 30 adet seçim yapma hakkı bulunmaktadır.
  • 45 Baraj Puanı: Tercih işlemlerine katılabilmek için Temel veya Klinik Bilimler puan türlerinden en az 45 puan almış olma şartı aranır.
  • Kontenjan Kılavuzu: Yerleştirme işlemleri, tercih süreciyle eş zamanlı olarak yayımlanan "Kontenjanlar ve Yerleştirme Kılavuzu"ndaki kriterlere göre yapılır.
  • Dil Yeterliliği: Tercih hakkı kazanabilmek için adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 50 puan alarak dil muafiyetini sağlamış olması zorunludur.

TUS tercihler ne zaman 2026?

TUS KONTENJANLARI NASIL BELİRLENİR?

Her yıl Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda hazırlanan kontenjan listeleri, hastanelerin asistan ihtiyacına ve eğitim kapasitelerine göre şekillenmektedir. Adaylar, "Eğitim ve Araştırma Hastaneleri" (Sağlık Bakanlığı adına) ve "Üniversite Tıp Fakülteleri" kontenjanları arasından seçim yapabilmektedir. Özellikle son yıllarda cerrahi dışı branşlara olan yoğun ilgi nedeniyle, taban puanların bu yönde şekilleneceği tahmin edilmektedir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirme işlemleri, adayların tercih sıralaması ve sınav puanı üstünlüğü esasına göre merkezi olarak yapılır. Eğer iki adayın puanı eşitse, ilgili puan türündeki standart puanı yüksek olan adaya, bu da eşitse aynı puan türünde ham puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, yerleştikleri kurumlara evraklarını teslim ederek güvenlik soruşturması aşamasına geçiş yapacaklar.

Devler Ligi'nde rövanş zamanı | CANLI
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
'Dandini', 'Kız Kıza' ve 'Salla'yla hafızalara kazınmışlardı: 4 Yüz grubu bakın şimdi ne yapıyor! 
Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu silahla bastı: Saldırganın anne ve babası gözaltında! Can kaybı 9'a yükseldi
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio...
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde enfes gol! 22:14
EuroLeague'den A. Efes'e büyük ceza! 21:54
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 21:08
G.Saray set vermeden finalde! 20:56
A Milli Kadın Futbol Takımı Sinop'ta 20:46
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor! 20:42
F.Bahçe'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu! 20:35
Juve Locatteli ile devam kararı aldı! 19:06
Devler Ligi'nde rövanş zamanı | CANLI 18:12
Ziraat Bankkart finalde! 17:58
Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı! 16:40
F.Bahçe'den prim açıklaması 16:32