Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Nisan Survivor sonuçları

Survivor Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacıları sadece parkur değil, aynı zamanda nefis yemeklerin sunulduğu meşhur açık artırma bekliyor. Yeni bölümde sucuk ekmekten sarmaya, tavuk göğsünden sürpriz lezzetlere kadar geniş bir menü yarışmacıların iştahını kabartıyor. Ancak parkurda işler her zaman istendiği gibi gitmiyor; dönen çarklar ve sıkışan tekerlekler arasında Nobre ve takım arkadaşlarının yaşadığı zor anlar, mücadelenin ne kadar sert geçtiğini gösteriyor. Özellikle Nagihan ve takım arkadaşları arasındaki "ego" ve "uyku problemi" tartışmaları, ödül öncesi motivasyonları derinden etkiliyor. İşte Survivor ödül oyununu kazanan takım!

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dominik'te hızın, dengenin ve ekip çalışmasının ön planda olduğu devasa bir parkurda ödül mücadelesi veriliyor. Yarışmacıların "Havadayım, geri gelin!" feryatları arasında ilerleyen oyunda, tekerleklerin sıkışması gibi teknik aksaklıklar takımları bir hayli zorluyor. Acun Ilıcalı'nın "Bugün ödülün içinde ödül var" diyerek duyurduğu gizemli ödül ise rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyor.

Kazanan takım, hem fiziksel olarak toparlanma fırsatı bulacak hem de açık artırma öncesi büyük bir moral depolayacak. Survivor ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Akşamki mücadelenin ardından sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR AÇIK ARTIRMAYI KİM KAZANDI?

Yarışmacıların biriktirdikleri paralarla en sevdikleri yemekleri almaya çalıştığı açık artırmada, bu akşam rekor teklifler havada uçuşuyor. 700'den başlayıp 950'ye kadar çıkan teklifler, adadaki açlık durumunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Sucuk ekmek ve sarma gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sunduğu özel bir aktivite ödülü, tüm yarışmacıları şaşkına çeviriyor. En yüksek teklifi veren ismin kim olacağı ve hangi yemeğe kavuşacağı ise büyük bir merak konusu. Survivor açık artırma sonuçları ve yemeklerin galipleri henüz belli olmadı. Bölüm sonunda detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2026'da bu hafta eleme potası oldukça iddialı isimlerden oluşuyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında gerçekleştirilen konsey oylamalarıyla potanın rengi belli oldu: Kırmızı takımdaki strateji tartışmalarının ardından haftanın ilk eleme adayı Bayhan olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlık kaybı sonrası yapılan oylamada ise potaya giren ikinci isim Engincan oldu.