Son dakika: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Marmara Denizi'nde korkutan sarsıntı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Balıkesir ve Yalova gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Peki, az önce deprem mi oldu? Depremin merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte 15 Nisan Çarşamba günü kaydedilen son depremler ve sarsıntının ayrıntıları...

DEPREM Mİ OLDU? (15 NİSAN 2026)

Gece saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, özellikle Bursa'nın kıyı ilçelerinde ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi. AFAD ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı yapılmadı.

Gün içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen bazı sarsıntılar:

Karacabey (Bursa): Saat 01:17 | 3.5 Büyüklük | 6.01 km Derinlik

Marmara Denizi (Karacabey Açıkları): 14 Nisan 15:42 | 3.9 Büyüklük | 12.04 km Derinlik

Mustafakemalpaşa (Bursa): 14 Nisan 21:58 | 1.3 Büyüklük | 7.00 km Derinlik

Seferihisar (İzmir): 14 Nisan 23:10 | 1.2 Büyüklük | 7.08 km Derinlik

