CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

Eğitim camiası Siverek'teki saldırı sonrası ayakta! Şanlıurfa Siverek'te bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgede eğitime ara verilirken, Türkiye genelinde eğitim sendikaları 15-16 Nisan tarihlerini kapsayan 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Veliler "Yarın okul var mı?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden gelen açıklamalar netleşti. Peki, 16-17 Nisan Şanlıurfa okullar tatil mi? İşte Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara okullarda son durum...

Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 08:47
Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

ŞANLIURFA SİVEREK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 4 gün süreyle ara verilmiştir. Bu okulda öğrenciler 20 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacaktır.

ŞANLIURFA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Siverek'teki bu özel durum haricinde, Şanlıurfa il genelindeki diğer okullar için valilik tarafından alınmış resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günleri okullar resmi olarak açıktır.

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE YARIN OKUL VAR MI?

Türkiye'nin büyükşehirlerinde de eğitim takvimi planlandığı gibi işliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir Valiliklerinden 16-17 Nisan tarihlerine yönelik bir tatil duyurusu yapılmamıştır. Okullar bu illerde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

DİKKAT: SENDİKALARIN 2 GÜNLÜK EYLEMİ BAŞLADI

Okulda şiddete karşı tek ses olan eğitim sendikaları (Eğitim-İş, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen vb.) kritik bir karar aldı. Sendikalar 15 Nisan Çarşamba ve 16 Nisan Perşembe günlerini kapsayan 2 günlük iş bırakma eylemi yapmaktadır.

15 Nisan'da gerçekleştirilen eylemlerin ardından süreci yakından takip etmektedir.

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16-17 Nisan ders var mı?

DERSLER BOŞ MU GEÇECEK?

16 Nisan Perşembe günü, eyleme katılan öğretmenlerin bulunduğu sınıflarda derslerin işlenmesinde aksaklıklar yaşanabilir. Okullar resmi olarak tatil olmasa da, öğretmenlerin eylemi nedeniyle eğitimde kısmi yavaşlamalar görülebilir.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... 01:04
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 01:00
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 01:00
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 01:00
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 01:00
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 01:00
Daha Eski
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 01:00
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri 01:00
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:00
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı 01:00
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! 01:00
İşte 29. haftanın VAR kayıtları! İşte 29. haftanın VAR kayıtları! 01:00