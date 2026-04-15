Haberler Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları 2026 | YHGM isim listesi sorgulama

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası, 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.30’da noter huzurunda çekildi. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ve resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kura çekimiyle; uzman doktor, diş hekimi ve eczacıların yeni görev yerleri belli oldu. Adaylar, atama sonuçlarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) ve EKİP sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile anlık olarak sorgulayabiliyor. Peki, isim listesi yayınlandı mı? Atama süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 17:00
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacılar için düzenlenen 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası süreci bugün nihayete erdi. 16 Mart'ta başlayan başvuru maratonunun ardından, 15 Nisan 2026 tarihinde Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerinin görev yapacağı birimler tek tek belirlendi. Şeffaflık ilkesi gereği dijital ortamda gerçekleştirilen kura sonuçları, tebligat yerine geçecek şekilde adayların erişimine açıldı. Ataması yapılan personelin, takvimde belirtilen 30 Nisan tarihine kadar gerekli evrakları tamamlayarak göreve başlama süreçlerini başlatması gerekiyor. İşte YHGM isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar!

Sağlık Bakanlığı atama kurası 2026

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 ATAMA KURASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapacak olan tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacıların merakla beklediği 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirildi. Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda düzenlenen çekiliş, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak tam bir şeffaflık içerisinde tamamlandı. Kura çekiminin sona ermesinin hemen ardından, yerleşen adayların isim listeleri dijital ortama aktarılmaya başlandı.

YHGM ATAMA KURASI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2026 atama kurası YHGM isim listesi sorgulama

ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi sonucunda bir kadroya yerleşen adaylar, sonuçlarını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak anlık olarak öğrenebilmektedir. Ayrıca Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) resmi internet sayfasında yayımlanan PDF formatındaki isim listeleri, hangi adayın hangi sağlık kuruluşuna atandığını detaylı olarak göstermektedir. Bu sistem üzerinden yapılan ilanlar kanunen tebligat yerine geçtiği için adayların adreslerine ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmesi beklenmemektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 ATAMA KURASI | TIKLA-İZLE

ATAMA SONRASI EVRAK TESLİM SÜRECİ NE ZAMAN?

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin göreve başlayabilmeleri için izlemesi gereken takvim şu şekildedir:

  • Son Başvuru Tarihi: Atamaya esas belgelerin ilgili birimlere en geç 30 Nisan 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi zorunludur.
  • Gerekli Belgeler: Adayların sağlık raporu, mal bildirimi ve adli sicil kaydı gibi kritik evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Bakanlığın belirlediği adrese ulaştırması gerekmektedir.
  • Arşiv Araştırması: Belgelerin tesliminden sonra başlayacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreci olumlu sonuçlanan adayların atamaları kesinleşecektir.
  • ÇKYS Takibi: Adaylar, isimlerinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne (ÇKYS) düşmesinin ardından yeni görev yerlerinde mesaiye başlayabileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları 2026

HANGİ KADROLARDA YERLEŞTİRME YAPILDI?

Bu kura dönemi, özellikle uzman tabip ve diş tabibi kadrolarındaki boşlukların doldurulması amacıyla geniş bir kontenjan yelpazesiyle sunuldu. Sadece ilk defa atanacak genç hekimler değil, daha önce kamuda çalışıp istifa etmiş olan ancak görevine geri dönmek isteyen deneyimli sağlık personeli de bu kura kapsamında tercih yapabildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan bu atamalarla özellikle taşra teşkilatındaki uzman personel ihtiyacının büyük oranda karşılanacağını ve randevu kapasitelerinin artırılacağını vurguluyor.

ATAMA HAKLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

YHGM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen şartları taşımayan veya başvuru sürecinde hatalı beyanda bulunan adayların kura çekilmiş olsa dahi atamaları iptal edilecektir. Özellikle 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları kaybetmiş olanlar ile devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) devam eden tabiplerin bu kura kapsamında tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Ayrıca belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar, müstafi sayılacak ve atama haklarından feragat etmiş kabul edileceklerdir.

Icardi ile Osimhen arasında problem var mı?
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio...
DİĞER
Ortadan kaybolmuştu… Sahnede ortaya çıktı! Fındık Kurdu Berna bambaşka biri oldu
Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu silahla bastı: Saldırganın anne ve babası gözaltında! Can kaybı 9'a yükseldi
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten!
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor
Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı! Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı! 16:40
F.Bahçe'den prim açıklaması F.Bahçe'den prim açıklaması 16:32
Zeynep Sönmez'den tarihi galibiyet! Zeynep Sönmez'den tarihi galibiyet! 16:27
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 16:17
Onuachu'dan haber var! İşte son durumu Onuachu'dan haber var! İşte son durumu 16:10
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 15:45
Daha Eski
Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi bitti! Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi bitti! 15:41
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 15:37
F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi sürüyor! 15:21
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 15:01
Altekma evinde rövanşa çıkıyor! Altekma evinde rövanşa çıkıyor! 14:55
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 14:35