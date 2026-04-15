Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları 2026 | YHGM isim listesi sorgulama

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacılar için düzenlenen 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası süreci bugün nihayete erdi. 16 Mart'ta başlayan başvuru maratonunun ardından, 15 Nisan 2026 tarihinde Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahiplerinin görev yapacağı birimler tek tek belirlendi. Şeffaflık ilkesi gereği dijital ortamda gerçekleştirilen kura sonuçları, tebligat yerine geçecek şekilde adayların erişimine açıldı. Ataması yapılan personelin, takvimde belirtilen 30 Nisan tarihine kadar gerekli evrakları tamamlayarak göreve başlama süreçlerini başlatması gerekiyor. İşte YHGM isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar!

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 ATAMA KURASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapacak olan tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacıların merakla beklediği 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirildi. Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda düzenlenen çekiliş, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak tam bir şeffaflık içerisinde tamamlandı. Kura çekiminin sona ermesinin hemen ardından, yerleşen adayların isim listeleri dijital ortama aktarılmaya başlandı.

ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi sonucunda bir kadroya yerleşen adaylar, sonuçlarını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak anlık olarak öğrenebilmektedir. Ayrıca Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) resmi internet sayfasında yayımlanan PDF formatındaki isim listeleri, hangi adayın hangi sağlık kuruluşuna atandığını detaylı olarak göstermektedir. Bu sistem üzerinden yapılan ilanlar kanunen tebligat yerine geçtiği için adayların adreslerine ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmesi beklenmemektedir.

ATAMA SONRASI EVRAK TESLİM SÜRECİ NE ZAMAN?

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin göreve başlayabilmeleri için izlemesi gereken takvim şu şekildedir:

Son Başvuru Tarihi: Atamaya esas belgelerin ilgili birimlere en geç 30 Nisan 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi zorunludur.

Gerekli Belgeler: Adayların sağlık raporu, mal bildirimi ve adli sicil kaydı gibi kritik evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Bakanlığın belirlediği adrese ulaştırması gerekmektedir.

Arşiv Araştırması: Belgelerin tesliminden sonra başlayacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreci olumlu sonuçlanan adayların atamaları kesinleşecektir.

ÇKYS Takibi: Adaylar, isimlerinin Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne (ÇKYS) düşmesinin ardından yeni görev yerlerinde mesaiye başlayabileceklerdir.

HANGİ KADROLARDA YERLEŞTİRME YAPILDI?

Bu kura dönemi, özellikle uzman tabip ve diş tabibi kadrolarındaki boşlukların doldurulması amacıyla geniş bir kontenjan yelpazesiyle sunuldu. Sadece ilk defa atanacak genç hekimler değil, daha önce kamuda çalışıp istifa etmiş olan ancak görevine geri dönmek isteyen deneyimli sağlık personeli de bu kura kapsamında tercih yapabildi. Bakanlık yetkilileri, yapılan bu atamalarla özellikle taşra teşkilatındaki uzman personel ihtiyacının büyük oranda karşılanacağını ve randevu kapasitelerinin artırılacağını vurguluyor.

ATAMA HAKLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

YHGM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen şartları taşımayan veya başvuru sürecinde hatalı beyanda bulunan adayların kura çekilmiş olsa dahi atamaları iptal edilecektir. Özellikle 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları kaybetmiş olanlar ile devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) devam eden tabiplerin bu kura kapsamında tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Ayrıca belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar, müstafi sayılacak ve atama haklarından feragat etmiş kabul edileceklerdir.