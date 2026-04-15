Roblox ne zaman açılacak? Roblox Türkiye'de açılacak mı?

Oyuncular “Roblox ne zaman açılacak, Türkiye’de erişim sağlanacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. 15 Nisan 2026 itibarıyla Roblox’un Türkiye’deki durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yakından takip edilirken, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağı kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 12:46 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 13:42
Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Roblox için Türkiye'deki kullanıcılar "Roblox ne zaman açılacak, erişim ne zaman sağlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle son dönemde yaşanan erişim sorunları sonrası platformun geleceği merak konusu haline geldi. 15 Nisan 2026 itibarıyla Roblox'un Türkiye'deki durumu netlik kazanmış değil. Yetkili kurumlardan veya platform yönetiminden konuya ilişkin kesin bir tarih paylaşılmazken, süreçle ilgili görüşmelerin devam ettiği değerlendiriliyor. Bu süreçte kullanıcılar, sosyal medya ve resmi açıklamalar üzerinden gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox'a Türkiye'de neden erişim engeli getirildi? İşte detaylar...

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox, Türkiye'deki yasal muhataplık sorununu çözmek adına 31 Aralık 2025 tarihinde resmi olarak "Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi" adıyla Türkiye ofisini kurdu. Bu, engelin kalkması için en kritik "iyi niyet" adımı olarak görülüyor.

Platform yetkilileri; içerik denetimi, çocuk güvenliğinin artırılması ve yerel yasalara uyum konularında Türk makamlarıyla (BTK ve Ulaştırma Bakanlığı) görüşmelerini sürdürüyor. Erişim engeli mahkeme kararıyla (Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği) getirildiği için, yasağın kalkması da ancak hukuki bir değerlendirme ve yeni bir mahkeme kararıyla mümkün olacak.

ROBLOX AÇILDI MI?

Roblox Türkiye'de henüz resmi olarak erişime açılmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engeli kararı an itibarıyla geçerliliğini korumaktadır. Kullanıcılar, platforma doğrudan erişim sağlayamamaktadır.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer tarafından paylaşılmış kesin bir tarih bulunmamaktadır. Ancak uzmanlar ve kulis bilgileri, şirketin yerel ofis kurması ve moderasyon ekiplerini Türkiye'ye özel yapılandırmasıyla birlikte 2026 yılı içerisinde bir açılışın gerçekleşebileceğini öngörüyor.

