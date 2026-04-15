CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Nisan Perşembe okul yok mu?

Okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Nisan Perşembe okul yok mu?

Türkiye genelinde eğitim dünyası, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan ve bir meslektaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı sonrası tek yürek oldu. Eğitim sendikalarının ortak tepki koyduğu bu süreçte, "Yarın okullar tatil mi?" ve "İş bırakma eylemi ne zaman?" soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. İşte 16 Nisan Perşembe günleri için okullardaki son durum ve valilik açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 08:29 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 08:31
Okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Nisan Perşembe okul yok mu?

Okulda şiddete karşı büyük tepki! Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede gerçekleşen saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere birçok sendika eylem kararı aldı. Veliler ve öğrenciler ise valiliklerden gelecek tatil haberlerine kilitlendi. Peki, yarın okullar tatil mi? Şanlıurfa'da eğitime ara mı verildi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte 16 Nisan okullardaki güncel durum ve eylem takvimi...

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden toplam 4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilik, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 9 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu, Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Olayın idari yönden incelenmesi amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca sürecin sağlıklı yürütülmesi için 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri ilgili bakanlıklar ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

OKULLAR TATİL Mİ? (16 NİSAN PERŞEMBE)

Saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 4 gün süreyle ara verilmiştir.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPILACAK

EĞİTİM-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan'da Şanlıurfa genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz" denildi.

AHaber CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... 01:04
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 01:00
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 01:00
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 01:00
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 01:00
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 01:00
Daha Eski
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 01:00
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri 01:00
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:00
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı 01:00
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! 01:00
İşte 29. haftanın VAR kayıtları! İşte 29. haftanın VAR kayıtları! 01:00